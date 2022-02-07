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Группа «Финам» поддержит стартапы для создания финтех-экосистемы

07.02.2022 18:44
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Автор
Ася Шалимова Банки.ру
Источник
Banki.ru

ФГ «Финам» запустила новый венчурный проект «Финам Акселератор», направленный на поддержку стартапов в области финансовых технологий. Об этом сообщили в понедельник в финансовой группе.

Как поясняется, участие в проекте предполагает сотрудничество в различных форматах: речь идет как о прямом финансировании стартапов, так и о предоставлении доступа к технологиям и клиентской базе финансовой группы, содействии в проверке базовых гипотез и сокращении издержек на запуск бизнеса. Предполагается, что в рамках акселератора будут поддерживаться как отечественные, так и иностранные финтехстартапы.

Компания указывает, что «заинтересована в сотрудничестве с представителями различных сегментов — от рыночной аналитики и клиентского сервиса до бэк-офисных решений и анализа больших данных».

«В отличие от классических акселераторов, которые помогают своим участникам найти бизнес-модель, дают «путевку в жизнь», но далее активно не взаимодействуют с ними, «Финам Акселератор» планируется развивать как драйвер расширения экосистемы финансовой группы, — подчеркивается в релизе. — Участие в акселераторе позволяет перспективным финтехкомпаниям ускорить процесс доработки и внедрения инновационных идей, выведя на рынок собственные решения в кратчайшие сроки и с минимальными издержками, а также практически сразу получить крупного клиента».

«По сути, мы ищем компании для долгосрочного сотрудничества, поставщиков перспективных финансовых решений для нашего бизнеса. Зачастую независимые компании работают быстрее и делают более качественные продукты, имеют более оригинальное видение рынка, чем громоздкая корпоративная разработка. Это не значит, что наши партнеры не смогут работать с другими участниками рынка, в том числе с прямыми конкурентами «Финама». Более того, мы готовы помогать им с продажами, давать необходимые контакты, содействовать с выходом на новые рынки, в том числе США и Юго-Восточной Азии. Конечно, предполагается и возможность поддержки в привлечении новых инвестиционных раундов, вплоть до организации IPO», — рассказал президент — председатель правления ФГ «Финам» Владислав Кочетков.

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