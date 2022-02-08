В России ожидают увеличения урожая овощей на 10%

В 2022 году аграрии ждут рекордного за последние годы урожая овощей для «борщевого набора», пишут «Известия» со ссылкой на документы Минсельхоза, уточняя, что в ведомстве спрогнозировали расширение посевных площадей под них: под картофель — почти на 7%, под капусту, лук, свеклу и другие — на 8%. Рост площадей позволит добиться увеличения сбора овощей на 10%, до примерно 13 млн тонн — такой показатель ранее был лишь в 2019 году.

Согласно прогнозам, посевные под картофель вырастут до 298,7 тыс. га. Площади под остальные овощи, входящие в «борщевой набор» (свекла, морковь, лук, капуста), а также помидоры, огурцы, кабачки, тыкву и прочее, как ожидают в Минсельхозе, увеличатся до 196,6 тыс. га. Речь идет о крестьянско-фермерских хозяйствах и сельскохозяйственных производителях, личные подсобные хозяйства граждан в этой статистике не учитывают.

В Минсельхозе подтвердили актуальность представленных выше оценок. «Наращивание производства овощей является одной из ключевых задач обеспечения продовольственной безопасности страны. В текущем году прогнозируется расширение посевных площадей под основными овощными культурами и картофелем в организованном секторе, что будет способствовать наращиванию их производства и обеспечению стабильной ценовой ситуации на этом рынке», — сказали в министерстве.

Расширение посевных площадей позволит собрать больший урожай: 7,2 млн тонн картофеля и 5,7 млн тонн других овощей открытого грунта. Это на 8% и 10% соответственно больше показателей 2021 года, следует из бумаг ведомства. Если прогноз Минсельхоза осуществится, то урожай овощей для «борщевого набора» может стать рекордным за последние несколько лет, сказал директор Плодоовощного союза Михаил Глушков.

Согласно данным Минсельхоза, урожай картофеля в 2021 году составил 6,7 млн тонн (пока это оценка), в 2020-м — 6,8 млн тонн и только в 2019-м он был выше прогноза ведомства на 2022 год и достиг 7,5 млн тонн. Сбор других овощей («борщевой набор» плюс помидоры, огурцы открытого грунта и прочее) может поставить рекорд за последние пять лет, подчеркнул эксперт. Так, в 2017 и 2018 годах их урожай составил 5 млн тонн. В итоге общий урожай продукции в 2022-м может достигнуть планки в 13 млн тонн овощей, что соответствует показателю 2019 года.

«Это значительный уровень прироста как посевных площадей, так и валового сбора. Такой прогресс, если его удастся осуществить на практике, может привести к сокращению цен на овощи после их сбора в сентябре», — сказал Михаил Глушков. — Пока сложно точно оценить, как именно уменьшится их стоимость, это может быть 5–10%».

Эксперт напомнил, что ежегодно РФ начинает импортировать овощи весной, поэтому с марта их стоимость растет. По словам Михаила Глушкова, этот эффект удастся сгладить уже в 2023 году, когда начнут вводить новые мощности овощехранилищ. Это позволит увеличить время хранения продукции, а также ее объемы.