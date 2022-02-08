Fitch не ждет самых жестких санкций против РФ, но предупредило о возможных последствиях для рейтингов

Введение жестких санкций в отношении России может иметь негативные последствия для суверенных рейтингов и рейтингов банков, говорится в аналитической записке Fitch Ratings. Как поясняет рейтинговое агентство, влияние на суверенные рейтинги будет зависеть от способности санкций негативно сказаться на макроэкономической и финансовой стабильности или препятствовать проведению выплат по обслуживанию государственного долга. Неблагоприятное влияние на рейтинги банков оказали бы санкции, не позволяющие осуществлять платежи в иностранной валюте.

В своем базовом сценарии аналитики исходят из того, что новые санкции не будут настолько жесткими, чтобы привести к негативным рейтинговым действиям, но, по их мнению, риск такого сценария в последние недели стал более существенным.

Fitch указывает, что рейтинг России «BBB» со «стабильным» прогнозом сдерживается существующими санкциями и перспективой новых санкций, которые оказали бы дополнительное давление на рост ВВП, гибкость в плане привлечения финансирования и перспективы структурных улучшений. Напряженность вокруг Украины увеличила риск конфликта и введения более серьезных санкций, хотя базовый сценарий Fitch по-прежнему исходит из того, что полномасштабного вторжения не будет. «Санкции, вероятно, будут соответствовать каким-либо действиям, которые будут предприняты Россией, в отношении чего сохраняется высокая неопределенность», — отмечается в обзоре.

«Возможные триггеры включают локальные военные действия или кибератаки. В отсутствие конфликта более вероятные санкции включают запрет на осуществление американскими инвесторами сделок с суверенным долгом на вторичном рынке, а также дополнительные санкции в отношении высокопоставленных должностных лиц, государственных структур и имущества сторонников Владимира Путина. Сами по себе эти санкции вряд ли окажут давление на рейтинги», — указывают эксперты.

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Они также подчеркивают, что укрепление макроэкономической политики в России с 2015 года, накопление значительных внешних и фискальных буферных резервов и снижение внешних рисков повысили устойчивость страны к шокам.

«Американские санкции в отношении вторичного рынка суверенного долга оказали бы дополнительное давление на гибкость России в плане бюджетного финансирования и иностранных инвестиций, в то время как отток капитала и ослабление российского рубля могут обусловить ужесточение проводимой политики, — рассуждают аналитики. — Вместе с тем это не окажет существенного влияния на макростабильность или резервы, которые включают денежные средства Федерального казначейства и активы Фонда национального благосостояния, в сумме составляющие 16,5% от ВВП, и самые высокие в рейтинговой категории «ВВВ» международные резервы (17 месяцев текущих платежей в иностранной валюте)».

В Fitch напоминают, что вложения нерезидентов в российские облигации федерального займа сократились до 20,5% от общего объема (менее 3% от ВВП). «Мы прогнозируем, что бюджет расширенного правительства будет профицитным (в среднем 1,3% от ВВП в 2022—2023 годах) и банковский сектор сможет абсорбировать больший объем долга. Центральный банк России, вероятно, сможет предоставить дополнительную ликвидность и справляться с рыночной волатильностью посредством валютных интервенций», — говорится в материале.

«В то же время повышенные риски вокруг Украины и законопроект Менендеса в США указывают на возможность негативного сценария в плане введения мер с более существенным влиянием на кредитоспособность суверенного эмитента, таких как запрет для системно значимых банков и компаний на проведение сделок в долларах США или на доступ к международной платежной системе, или широких санкций в отношении рынка энергоносителей, которые привели бы к перебоям в экспортной деятельности», — пишет Fitch.

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По мнению агентства, наиболее значительное влияние на кредитоспособность банковского сектора имели бы санкции, которые бы негативно сказались на способности крупных государственных банков осуществлять платежи в иностранной валюте, в частности запрет на операции в долларах. Отключение от системы передачи сообщений SWIFT также оказало бы существенное негативное воздействие в краткосрочной перспективе, поскольку альтернативные системы имеют ограниченное международное участие. Fitch не ожидает таких мер в рамках базового сценария отчасти по той причине, что они препятствовали бы проведению выплат иностранным кредиторам, и считает санкции в отношении банков, имеющих меньшую системную значимость, более вероятными.

«Влияние на рейтинги банков таких жестких санкций будет зависеть от того, как они будут сформулированы, в особенности от того, смогут ли платежи кредиторам быть направлены через альтернативные платежные системы и другие российские банки, а активы быть переведены в другие валюты или расчеты производиться с азиатскими и европейскими контрагентами. Если такие санкции будут введены, рейтинги банков, вероятно, будут помещены в список Rating Watch «Негативный», а в случае сохранения более высокой неопределенности относительно способности и готовности обслуживать долг рейтинги могут быть понижены. Если санкции приведут к замораживанию валютных активов банков, рейтинги устойчивости также окажутся под давлением», — указывают в агентстве.

При этом отмечается, что влияние на финансовые показатели вряд ли приведет к понижению рейтингов с учетом того, что банки в целом имеют значительные запасы ликвидности, чтобы компенсировать отток депозитов, графики погашения внешних обязательств не являются обременительными (отражая адаптацию к ранее вводившимся санкциям) и возможно предоставление регулятивных послаблений в случае необходимости.



«Рейтингуемые агентством российские корпоративные эмитенты, как правило, имеют хорошие позиции, чтобы справляться с санкциями. Балансы являются сильными, включая валютные позиции, а компании с внешним долгом в иностранной валюте обычно имеют экспортные поступления. Наиболее серьезное влияние последует, если санкции ограничат способность компаний получать доступ к валютным денежным средствам или использовать кредитные линии в иностранной валюте, и будет зависеть от того, смогут ли российские банки по-прежнему осуществлять операции в долларах, а международные банки — обслуживать экспортные денежные потоки и позволять аккумулировать денежные средства в иностранной валюте. Корпоративные эмитенты еврооблигаций, имеющих короткие сроки до погашения, с более низкими рейтингами в наибольшей степени подвержены влиянию таких мер», — заключают аналитики.