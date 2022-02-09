Минпромторг предлагает установить наценки до 5% на 60 продуктов

Минпромторг считает нужным установить наценку на уровне не более 5% на продукты из таких категорий, как овощи «борщевого набора», питьевое молоко, творог, кефир, сливочное масло, сахар и хлеб, пишут «Известия». Как рассказал замглавы ведомства Виктор Евтухов, минимальная наценка должна распространяться только на несколько наименований из указанных категорий продуктов. Такую позицию министерство обозначило 8 февраля на совещании с представителями Минсельхоза и ФАС.

Источник, знакомый с ходом встречи, пояснил: в каждой категории продуктов есть дополнительное деление на подкатегории. Например, в случае с молоком — пастеризованное, ультрапастеризованное, стерилизованное питьевое и так далее. Всего таких подкатегорий — 15, именно в них Минпромторг предлагает выбрать три-четыре наименования продукции. Получается, что наценка в 5% может коснуться порядка 60 продуктов. Предлагаемый путь не приведет сразу же к резкому снижению продуктовой инфляции в целом, но практически в каждом магазине страны в свободном доступе будет базовый набор продуктов питания с минимальной торговой наценкой, подчеркнул источник.

Лента новостей Минсельхоз выступил за минимизацию торговых наценок на продукты вплоть до нулевых Минсельхоз выступает за минимизацию торговых наценок на ряд продуктов в России вплоть до нулевых. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства. 04.02.2022 20:45

Перечень продуктов с минимальными накрутками может быть как фиксированным, так и «плавающим», он также может отличаться в разных регионах и магазинах, сказали в ФАС. Предполагается, что самые низкие наценки будут установлены сразу на несколько наиболее востребованных позиций в каждой категории. Если торговая сеть возьмет на себя обязательства по ограничению наценки на социально значимые товары, то компания должна гарантировать их наличие на полке, подчеркнули в службе.

В каждой категории продуктов у торговой сети может быть около сотни наименований продукции, снизить наценку на каждый из них невозможно, рассказал источник в одной из сетей. Бизнес не готов реализовать такой подход по экономическим причинам, потому что не справится с существенными потерями. Но снизить наценку на несколько товаров внутри четырех категорий возможно, уточнил он. По словам источника, несмотря на принимаемые регуляторами меры, стоимость социально значимых товаров на полке, вероятно, все равно будет расти — на фоне новостей об ограничениях наценки производители начали уведомлять компании о повышении закупочной стоимости в среднем на 7% на такие продукты, как молоко, курица, хлеб и так далее.

Ограничение наценки в 5% на самые популярные товары в семи категориях — удачное решение, отметил директор центра конъюнктурных исследований НИУ «ВШЭ» Георгий Остапкович. Такой подход поможет малоимущим гражданам, на которых и ориентирован этот маневр. При этом торговля не пострадает, так как сможет компенсировать выпадающие доходы за счет увеличения наценки на премиальные товары — красную рыбу, алкоголь и другие. По мнению эксперта, такой подход значительно не отразится на инфляции, но ее снижение и не должно быть целью для Минпромторга и Минсельхоза.