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Индексы РФ уверенно растут, рубль укрепляется в начале основных торгов

09.02.2022 10:05
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Время прочтения: 2 минуты
Автор
Екатерина Савельева Банки.ру
Источник
Banki.ru

Основные фондовые торги в РФ открылись в среду в плюсе, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск индекс Мосбиржи прибавил 1,22% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 3 594,87 пункта. Индекс РТС повысился на 1,49% — до отметки 1 511,43.

Утренняя сессия среды проходит с повышением, замечает старший трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев.

«Внешний фон к сегодняшним торгам сложился благоприятным. Рынки Азии провели сессию в «зеленой зоне», нефть Brent завершила коррекцию и снова растет. Улучшение геополитического фона для России сейчас будет самым веским основанием для развития покупательской активности на отечественных площадках», — комментирует эксперт.

Благодаря улучшению внешнего фона и продолжению снижения геополитического накала сегодня индекс Мосбиржи продолжит восстанавливаться и попытается закрепиться выше уровня 3 600 пунктов, полагает главный аналитик ПСБ Владимир Соловьев.

Рубль на старте основных торгов перешел к укреплению к обеим валютам, хотя ранее утром уступал евро. На 9:48 курс доллара расчетами «завтра» составил около 74,94 рубля (минус 7 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов), курс евро — 85,6 рубля (минус 5 копеек).

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