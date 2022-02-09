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НБКИ: больше остальных ипотечные кредиты брали россияне в возрасте 30—40 лет

09.02.2022 11:00
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Время прочтения: 2 минуты
Автор
Зоя Васютченко, Банки.ру
Зоя Васютченко Банки.ру
Источник
Banki.ru

Наибольшую долю в структуре выданной ипотеки в 2021 году занимают заемщики в возрастном диапазоне от 30 до 40 лет — 44,7%, по данным 4 тыс. кредиторов, передающих сведения в НБКИ.

Сильнее всего по сравнению с 2020 годом выдача ипотеки выросла у заемщиков старше 40 лет. Доля граждан старше 60 лет в структуре выданных ипотечных кредитов составила 2%. Менее значительный рост был отмечен в возрастных категориях от 50 до 60 лет — до 8,6% и от 40 до 50 лет — до 24,5%.

Наибольшее сокращение доли в структуре выдачи ипотеки было отмечено у исторически самой массовой группы ипотечных заемщиков в возрасте от 30 до 40 лет. Доля группы граждан до 30 лет также сократилась по сравнению с прошлым годом до 20,2%.

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