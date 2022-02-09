«Авито» распространила услугу по защите номеров на всех частных продавцов

Компания «Авито» распространила услугу «Защита номера» на всех частных пользователей, сообщается в релизе.

При использовании защиты номера реальный номер владельца профиля в объявлениях скрыт. Вместо этого покупатели видят специальный временный номер, предоставленный «Авито». Отображаемые номера периодически изменяются, что делает бессмысленной работу автоматических систем, которые массово собирают данные для перепродажи. Его невозможно связать с конкретным аккаунтом и использовать для совершения нецелевых звонков — например, спама с навязыванием услуг.

Так, в ходе тестовых запусков услуги количество нецелевых звонков для аккаунтов с подключенной защитой номера снизилось на 40%. Сервис также не позволяет перевести общение в небезопасную среду и защищает от действий злоумышленников. Количество жалоб на поведение, не соответствующее правилам безопасности «Авито», после его внедрения сократилось на 50%.

При этом число успешных сделок у продавцов остается на прежнем уровне. Система запоминает связку «Покупатель — продавец» после первого успешного созвона, и даже после замены отображаемого номера в объявлении повторные звонки адресуются нужному человеку.

По словам директора департамента Trust & Safety «Авито» Андрея Рыбинцева, искусственный интеллект внутри чата умеет распознавать подозрительную активность собеседника и блокировать фишинговые ссылки. «Стопроцентное покрытие аккаунтов функционалом защиты номера позволит заметно увеличить безопасность не только в рамках платформы, но и за ее пределами. Так мы обеспечиваем максимальную конфиденциальность и безопасность для своих пользователей», — заключил он.

Сервис «Защита номера» появился на «Авито» четыре года назад и изначально был доступен только продавцам, размещающим объявления в категориях «Авто» и «Недвижимость». Масштабирование услуги на всю аудиторию платформы началось в сентябре 2021 года.