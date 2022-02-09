Минфин разместил на двух аукционах ОФЗ на 24,8 млрд рублей при ощутимо более высоком спросе

Минфин России в среду, 9 февраля, по итогам двух аукционов по облигациям федерального займа разместил бумаги на 24,779 млрд рублей при существенно более высоком спросе, следует из сообщений на сайте ведомства.

Так, на аукционе по ОФЗ с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26240RMFS с погашением 30 июля 2036 года были размещены бумаги на 20,657 млрд рублей, при этом спрос достигал 76,201 млрд. Выручка от размещения составила 17,982 млрд.

Цена отсечения равнялась 82,7% от номинала, средневзвешенная цена — 82,7333% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 9,39% годовых, средневзвешенная доходность — 9,39%.

На аукционе по ОФЗ с индексируемым номиналом (ОФЗ-ИН) выпуска № 52004RMFS с погашением 17 марта 2032 года были размещены облигации на 4,122 млрд рублей при спросе на 8,722 млрд. Выручка от размещения равнялась 3,91 млрд рублей.



Цена отсечения составила 93,7% от номинала, средневзвешенная цена — 93,7875% от номинала. Реальная доходность по цене отсечения равна 3,26%, средневзвешенная реальная доходность — 3,25% годовых.