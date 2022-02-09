Рубль укрепил позиции по итогам основной валютной сессии

Рубль подорожал к доллару и евро по итогам основной валютной сессии среды, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск составил 74,67 рубля, что на 34 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на это же время стоил около 85,35 рубля (минус 31 копейка).

В ходе сессии было проведено почти 43,5 тыс. сделок с долларом на 2,5 млрд долларов и 6,2 тыс. сделок с евро на 386 млн евро. Курсовые диапазоны равнялись 74,64—75,09 рубля за доллар и 85,24—85,83 рубля за евро.

«Доллар США в среду продолжал отступать — таким образом рынок ликвидирует весь объем прошлой геополитической премии. «Американец» <…> может колебаться в пределах 74,5—75,5 рубля. Сегодняшний аукцион Минфина по размещению ОФЗ показал, что риски заметно снизились и российский долг снова интересен нерезидентами. Евро <…> перемещает среднесрочный торговый диапазон в рамки 85—87 рублей», — комментирует старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.



«Самым сильным фактором опоры для рубля остается стабилизация геополитического фона. ЦБ РФ и Минфин пока не возобновляют покупки валюты, что также поддерживает позиции рубля», — считает старший трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев.

Начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко также отмечает, что «ключевым фактором укрепления рубля остается снижение премии за геополитический риск, наблюдаемое все последнее время». При этом он полагает, что «в условиях стабилизации ситуации на локальном валютном рынке все более актуальным становится возвращение на рынок ЦБ РФ с покупками валюты. Не исключено, что данная тема будет затронута в пятницу наряду с решением регулятора по ключевой ставке».

«На глобальном рынке все внимание инвесторов будет приковано к данным по инфляции в США (публикация в четверг). <…> Если прогнозы по ускорению темпов ИПЦ будут оправданы, можно ожидать усиления глобальных покупок доллара и его возвращения на уровень выше 75 рублей на российском рынке. Однако при сохранении стабильного геополитического фона покупки USD на локальном рынке будут носить краткосрочный характер», — добавляет эксперт.

