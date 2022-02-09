Хоум Кредит Банк проводит акцию «Марафон праздников» по кредитным картам

Хоум Кредит Банк запустил акцию «Марафон праздников», приуроченную к 14 и 23 февраля и 8 марта. Клиенты смогут получить повышенный кэшбэк за платежи кредитными картами.

В банке поясняют, что для участия в акции нужно в период с 8 февраля по 10 марта 2022 года включительно платить за товары кредитными картами «Хоум Кредита», подключенными к программе «Польза», например флагманскими картами «Кредитная Польза» и «120 дней без %». Предусмотрен повышенный кэшбэк в размере 5% за покупки в категориях «кафе и рестораны», «цветы», «подарки и сувениры» (включая ювелирные изделия), «красота» (включая косметику и парфюмерию), «электроника и бытовая техника». Кэшбэк начисляется баллами «Польза», которые можно конвертировать в рубли по курсу 1 к 1.



Уточним, что максимальное количество баллов составляет 1 тыс. за весь период акции.

По словам директора департамента кредитных карт Хоум Кредит Банка Алексея Щавелева, в акции могут участвовать и те, кто уже пользуется кредитными картами банка, и те, кто оформит их в период акции.