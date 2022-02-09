Хоум Кредит Банк проводит акцию «Марафон праздников» по кредитным картам

Хоум Кредит Банк запустил акцию «Марафон праздников», приуроченную к 14 и 23 февраля и 8 марта. Клиенты смогут получить повышенный кэшбэк за платежи кредитными картами.
В банке поясняют, что для участия в акции нужно в период с 8 февраля по 10 марта 2022 года включительно платить за товары кредитными картами «Хоум Кредита», подключенными к программе «Польза», например флагманскими картами «Кредитная Польза» и «120 дней без %». Предусмотрен повышенный кэшбэк в размере 5% за покупки в категориях «кафе и рестораны», «цветы», «подарки и сувениры» (включая ювелирные изделия), «красота» (включая косметику и парфюмерию), «электроника и бытовая техника». Кэшбэк начисляется баллами «Польза», которые можно конвертировать в рубли по курсу 1 к 1.
Уточним, что максимальное количество баллов составляет 1 тыс. за весь период акции.
По словам директора департамента кредитных карт Хоум Кредит Банка Алексея Щавелева, в акции могут участвовать и те, кто уже пользуется кредитными картами банка, и те, кто оформит их в период акции.
Самые популярные кредитные карты с cashback
|Название
|Процентная ставка
|Льготный период, дней
|Cashback
|от 9,9%
|до 50
|до 10%
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Лиц.№ 2557
|10%
|до 1100
|до 8%
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Лиц.№ 2268
|от 19,9%
|до 51
|до 8%
|
Лиц.№ 2268
|от 16%
|до 62
|до 3%
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Лиц.№ 2272
|от 9,9%
|до 50
|есть
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Лиц.№ 2557