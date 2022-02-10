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​Сборы «Ингосстраха» в 2021 году выросли на 20,5% до почти 140 млрд рублей

10.02.2022 13:40
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Время прочтения: 2 минуты
Автор
Ольга Котенева, Банки.ру
Ольга Котенева Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Ингосстрах

В 2021 году «Ингосстрах» собрал 139,8 млрд рублей страховых премий, что на 20,5% больше показателя 2020-го. По операциям прямого страхования компания получила 129,8 млрд рублей (рост на 22%), входящего перестрахования — 10 млрд (рост на 6%). Об этом сообщил на пресс-конференции, посвященной результатам деятельности компании за 2021 год, генеральный директор «Ингосстраха» Андрей Ларкин.

«В 2021 году у нас впечатляющие результаты по сравнению с 2020 годом, хотя макроэкономика и рынок «моторов» в прошлом году не были простыми и легкими, — отметил он. — По итогам 2021 года «Ингосстрах» укрепил лидерские позиции на российском страховом рынке, продемонстрировав уверенный рост практически по всем линиям бизнеса».

В частности, сегмент автокаско вырос на четверть до 37 млрд рублей премий, ОСАГО — на 18% до 28,7 млрд рублей, страхование имущества — на 20,1% до 5,1 млрд рублей премий. Сборы компании в сегменте корпоративного страхования составили в 2021 году 35,9 млрд рублей (рост на 18%), по ДМС, включая ВЗР, — прирост 23,1% до 11,8 млрд рублей.

Общий объем страховых выплат у компании вырос на 13% по сравнению с 2020 годом и составил 59,7 млрд рублей. Выплаты по операциям прямого страхования достигли 56,3 млрд рублей (рост на 11%), по операциям входящего перестрахования — 3,4 млрд (рост на 57%).

«Сейчас мы находимся на важном этапе цифровой трансформации, постоянно работаем над улучшением дистанционных сервисов, расширением функционала мобильного приложения, который становится полноценным онлайн-офисом. Результаты этих масштабных улучшений уже ощущают тысячи наших клиентов. Все эти изменения, безусловно, сделают нас лучше и будут способствовать укреплению наших лидерский позиций», — отметил Андрей Ларкин.

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