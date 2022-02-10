ФНС назвала регионы с наибольшим процентом сбора повышенного налога на большие зарплаты

В 2021 году за счет ввода налоговой ставки 15% на доходы россиян свыше 5 млн рублей в год федеральный бюджет получил 82,7 млрд рублей, пишет РБК со ссылкой на подсчеты Федеральной налоговой службы, уточняя, что больше половины суммы обеспечила Москва, но в топ-10 регионов также вошли Челябинская область и Дагестан.

Бюджетная система России в 2021 году собрала 636,4 млрд рублей налога на доходы физических лиц по повышенной ставке 15%. Технически более 553 млрд рублей из этой суммы ушло в региональные бюджеты. Но, как пояснили в Минфине, для регионов ничего не изменилось, эту сумму с высоких зарплат они собрали бы и так, как если бы шкала осталась плоской. Элемент прогрессии НДФЛ для доходов выше 5 млн рублей в год был введен в 2020 году по инициативе президента Владимира Путина, объяснявшейся необходимостью найти постоянный источник финансирования лечения редких болезней у детей.

Реальные дополнительные поступления за счет введения прогрессивной шкалы составили 82,7 млрд рублей и пошли в федеральный бюджет (до этого НДФЛ зачислялся исключительно в бюджеты регионов и муниципалитетов), следует из данных ФНС. Это примерно на 38% больше, чем изначально прогнозировал Минфин, рассчитывавший собрать 60 млрд рублей в первый год действия прогрессии. На 2022–2024 годы Минфин заложил в закон о бюджете сборы в размере 79–90 млрд рублей с высоких доходов.

Более половины дополнительных поступлений в бюджет от налога на состоятельных россиян — 54% — обеспечили резиденты Москвы, которые принесли в казну 44,5 млрд рублей. На втором и третьем местах ожидаемо расположились Санкт-Петербург (7,6 млрд рублей) и Московская область (4,3 млрд). В десятке лидеров также оказались Челябинская и Свердловская области, Татарстан и Дагестан. В Дагестане, где сравнительно низкие общие поступления НДФЛ (28 млрд рублей в 2021 году), дополнительные сборы с граждан с доходами выше 5 млн рублей составили 1,3 млрд рублей, или 4,7%.

В перечисленных регионах проживает порядка трети населения России, что находит отражение в поступлениях по НДФЛ, отмечает эксперт группы региональных рейтингов АКРА Максим Першин. Первые три субъекта из списка в обозримой перспективе останутся на своих позициях, поскольку, с одной стороны, они одни из наиболее населенных, а с другой — зарплаты в них превышают среднероссийский уровень. Большинство остальных регионов являются крупными промышленными центрами и характеризуются высокой диверсификацией экономики, указал он.

В Дагестане на повышенный НДФЛ пришлась существенно более высокая доля, чем у остальных регионов, добавил аналитик. Учитывая невысокий уровень средних зарплат в республике, это может быть связано с регистрацией там одного или нескольких крупных индивидуальных налогоплательщиков. Сборы 15-процентного НДФЛ сильно разнятся по регионам, и это неудивительно, так как уровень их экономического развития неоднороден, отметил директор ИНП РАН Александр Широв. Однако было бы неправильно дифференцировать ставку или порог, с которого взимается повышенная ставка, в зависимости от региональной специфики, считает он.