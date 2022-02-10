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Опрос: россияне готовы бросить любимую работу ради нелюбимой за удвоенную зарплату

10.02.2022 15:22
1 536
3 Время прочтения: 1 минута
Автор
Анна Комарова Банки.ру
Источник
Banki.ru

Бросить любимую работу ради нелюбимой, но за зарплату вдвое выше готовы четыре из десяти россиян, свидетельствуют данные опроса сервиса по поиску работы SuperJob, участие в котором приняли трудоустроенные россияне из всех округов страны.

Тех, кто любит свою работу, спросили, готовы ли они заниматься нелюбимым делом с зарплатой в два раза выше, чем сейчас, 39% согласились, 34% отказались. А если бы вдруг заработок на любимой работе снизился вдвое, лишь каждый одиннадцатый остался бы на ней, 79% отказались бы трудиться на таких условиях.

Россиян, которые не любят свою работу, решили испытать вопросом: покинули бы они опостылевшее место ради работы мечты, но с зарплатой в два раза меньше, чем сейчас. Лишь 15% ответили положительно, 73% отказались. А если бы на горизонте маячила любимая работа, но на старом нелюбимом месте их удерживали обещанием в два раза повысить заработок, лишь каждый третий (32%) уволился бы, 55% отказались бы от работы мечты ради денег.

Примечательно, что мужчины чаще женщин делают выбор в пользу нелюбимой работы с зарплатой в два раза больше.

09.02.2022 20:51

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Комментарии

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Б.Е.С.
10.02.2022 15:30
<p>соотношение 1:2 - дешевки.</p>
<p></p>
<p>значится такая любимая или же так оценивают свои возможности и знания, что выше чем увеличение в 2 раза дохода (существующего) выпрыгнуть не могут. </p>
0
47439
11.02.2022 01:40
<p>40 на 60</p>
0
ugor
ugor
11.02.2022 11:00
<p>Даже можно страну сменить!))))</p>
0

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