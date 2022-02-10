Мошенники с помощью фиктивных сайтов «Газпрома» похитили 25 млн рублей у свердловчан

Мошенники с помощью фиктивных сайтов «Газпрома» похитили у жителей Свердловской области 25 млн рублей, сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых.

По словам Горелых, 9 февраля в отделы полиции Серова и Каменска-Уральского обратились два местных жителя, которые сообщили о найденной в Сети рекламе инвестиционных программ, названия которых созвучны с наименованиями проектов, осуществляемых официальными организациями группы «Газпром», но не имеющих к ним никакого отношения.

«После того как азартные мужчины перешли по указанным ссылкам и ввели свои личные данные, с ними связались якобы эксперты. Они убедили доверчивых свердловчан установить на телефонах соответствующее программное обеспечение и зарегистрироваться на биржевых платформах, перечислить определенное количество собственных средств на чужие счета. После непродолжительных манипуляций начинающие брокеры увидели: их доход действительно существенно пополнился, и они решили обналичить виртуальные деньги, чтобы получить первую прибыль. Однако, чтобы подержать наличность в руках, им предложили еще раз заплатить крупную сумму», — рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области, добавив, что речь шла о 25 тыс. долларов и более чем 1 млн рублей.

Горелых отметил, что Свердловский главк МВД призывает граждан тщательно проверять инвестиционные площадки, прежде чем вкладывать в них сбережения. «Зачастую под видом известных компаний, связанных с добычей нефти и газа, орудуют мошенники», — предупредил Горелых.

По его словам, следственные органы полиции расценили инцидент как мошенничество, предусмотренное ст. 159 УК РФ. Злоумышленники разыскиваются.