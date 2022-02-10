Банк России оценил масштабы падения рубля в январе

Рубль за первый месяц года ослаб к доллару, евро и более широкой корзине ключевых иностранных валют, свидетельствуют данные опубликованной Центробанком сводки «Основные производные показатели динамики обменного курса рубля в январе 2022 года». При этом по отношению к январю прошлого года динамика по доллару и евро была разнонаправленной.

По номинальному курсу рубль в январе 2022 года ослаб к доллару по сравнению с декабрем 2021 года на 2,8%, по реальному — на 2,2%. По реальным курсам Центробанк изначально публикует оценочные данные, которые затем могут корректироваться.

Средний номинальный курс доллара в январе текущего года составил 75,87 рубля (на конец месяца — 77,82 рубля). Напомним, в декабре прошлого года средний курс равнялся 73,72 рубля за доллар (на конец месяца — 74,29 рубля). Средний курс за 2021 год — 73,65 рубля за доллар.

По сравнению с январем 2021 года рубль был в январе 2022-го слабее к доллару на 2,2% по номинальному курсу и на 0,2% — по реальному.

К евро рубль в январе ослаб по сравнению с предыдущим месяцем на 3% по номинальному курсу и на 2,8% — по реальному.

Январский средний номинальный курс евро равнялся 85,92 рубля (на конец месяца европейская валюта стоила 86,64 рубля). В декабре 2021-го средний курс составлял 83,33 рубля за евро (на конец месяца — 84,07 рубля). Среднегодовой номинальный курс евро за 2021-й — 87,16 рубля.

По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года рубль в январе 2022-го укрепился к евро на 5,3% по номинальному курсу и, по оценке, на 8,4% — по реальному.

Номинальный эффективный курс рубля к иностранным валютам понизился в январе по сравнению с декабрем 2021 года на 3%, реальный — на 2,8%. По сравнению с январем 2021-го укрепление рубля составило 3,7% и 6,3% соответственно.



Реальный эффективный курс рубля рассчитывается в 2022 году на базе курсов валют 40 ключевых торговых партнеров РФ в соответствии с долями этих стран во внешнеторговом обороте России. Согласно данным ЦБ, крупнейшими торговыми партнерами страны являются Китай, Германия, Белоруссия, Нидерланды и Великобритания. В 2021-м эффективный курс рубля рассчитывался на базе курсов валют 41 страны. Нидерланды были на третьем месте, Белоруссия — на четвертом, а пятое место занимали США.