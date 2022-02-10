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Профицит федерального бюджета РФ в январе составил 125 млрд рублей

10.02.2022 20:08
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Ася Шалимова Банки.ру
Источник
Banki.ru

Профицит федерального бюджета РФ по итогам первого месяца текущего года составил около 125 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные сводки Минфина «Предварительная оценка исполнения федерального бюджета за январь 2022 года».

По предварительной оценке, объем поступивших в январе доходов достиг 2 трлн 89 млрд 152,5 млн рублей, или 8,3% к общему объему доходов, утвержденному федеральным законом «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». В том числе через Федеральную налоговую службу в бюджет поступило 1 трлн 457 млрд 237,8 млн рублей, через Федеральную таможенную службу — 549 млрд 616,4 млн рублей.

Исполнение расходов составило 1 трлн 964 млрд 160,6 млн рублей, или 8,3% к утвержденному общему объему расходов федерального бюджета и 8,2% к сводной бюджетной росписи с учетом внесенных изменений.

Профицит федерального бюджета составил 124 млрд 991,9 млн рублей.

Как сообщалось, профицит федерального бюджета РФ по итогам 2021 года составил около 515 млрд рублей.

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