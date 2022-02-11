ОКБ: ограничение срока кредитования затронет 1,5 млн человек ежегодно

Ограничение максимального срока выдач потребительских кредитов пятью годами будет ежегодно затрагивать примерно 1,5 млн человек, берущих кредиты наличными, следует из расчетов сервиса по умному подбору финансовых услуг «Кредистория» (ОКБ).

Законопроект, ограничивающий максимальный срок необеспеченного потребительского кредита пятью годами, может быть принят уже в весеннюю сессию. «Кредистория» изучила параметры кредитов наличными, которые в 2021 году взяли 19,3 млн россиян. Примерно 17,7 млн заемщиков (92%) взяли потребительский кредит на срок пять и менее лет, а еще 1,5 млн заемщиков (8%) — на срок свыше пяти лет.

В среднем россияне сейчас берут кредиты на 42 месяца или на три с половиной года.

«Среди тех, кто берет потребительские кредиты на срок свыше пяти лет, можно выделить две категории людей, рассказал генеральный директор «Кредистории» Артур Александрович. «Во-первых, это люди, получающие серую зарплату, которым из-за проблем с подтверждением дохода банки одобряют кредиты на более длительный срок, чем им в действительности нужен. Ограничение срока кредитования осложнит им доступ к финансированию», — уточнил он.



Во-вторых, продолжил эксперт, это заемщики, которые нуждаются в достаточно крупном кредите, но который они могут комфортно выплатить лишь за длительный срок. «Если ограничить длинные кредиты, то потребность в деньгах у этих заемщиков не исчезнет. Им придется сокращать срок кредитования, что приведет к росту ежемесячного платежа и увеличению долговой нагрузки на этих заемщиков», — резюмировал гендиректор «Кредистории».