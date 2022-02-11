ФАС получила от ретейлеров первый отчет о соблюдении самоограничения наценок на продукты

Федеральная антимонопольная служба получила от торговых сетей первый отчет о соблюдении добровольного самоограничения наценок на продукты, говорится в сообщении ведомства. Ранее ФАС России рекомендовала крупнейшим ретейлерам рассмотреть возможность минимизации наценок на социально значимые продовольственные товары первой необходимости.

В частности, первый отчет о средних закупочных и розничных ценах, а также об уровне торговой наценки на ряд социально значимых продовольственных товаров первой цены, на которые распространяется эта инициатива, направил в ФАС России ООО «Корпоративный центр Х5» (торговые сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель, «Чижик»).



Компания АО «Тандер» (торговые сети «Магнит» и «Дикси») планирует направить в службу отчетную информацию о соблюдении добровольно взятых на себя обязательств по итогам месяца. На данный момент организация прислала перечень товаров, в отношении которых ограничение предельных наценок будет действовать в течение февраля. Ретейлер сообщил, что планирует ежемесячно актуализировать этот список и направлять его в ФАС России.

Планируется, что сети будут регулярно направлять в службу отчеты о соблюдении добровольно взятых на себя обязательств по ограничению наценок на социально значимые продукты питания.



Напомним, в январе 2022 года «Магнит», Х5 и «Бристоль» (входит в Mercury Retail Group) согласились ограничить торговые наценки на некоторые продукты и направили свои предложения в ФАС. Х5 и «Магнит» были готовы ограничить максимальный уровень наценок в 10%, торговая сеть «Бристоль» — в 10—15%. «Магнит» установил предельные наценки примерно на 200 товарных позиций из 25 категорий, составляющих базовую продовольственную корзину российского покупателя, в том числе вермишель, овощи борщевого набора, хлеб, молоко, сливочное масло, гречневую крупу и другие. Х5 ввела ограничение торговой наценки более чем на 20 социально значимых товаров, включая овощи борщевого набора, макароны, хлеб и гречневую крупу.