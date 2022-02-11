ЦБ: баланс рисков значимо смещен в сторону проинфляционных

Баланс инфляционных рисков еще более сместился в сторону факторов, стимулирующих рост цен, однако ряд факторов могут оказывать понижательное давление на цены. Ситуация с инфляцией анализируется в комментарии Банка России по итогам заседания совета директоров, который 11 февраля принял решение повысить ключевую ставку на 1 процентный пункт до 9,5% годовых с 14 февраля.

«Баланс рисков значимо смещен в сторону проинфляционных, — констатирует регулятор. — Действие проинфляционных факторов может быть усилено повышенными инфляционными ожиданиями и сопутствующими вторичными эффектами».



Как поясняется, замедлению инфляции могут препятствовать более медленная, чем ожидается в базовом сценарии, нормализация производственных и логистических цепочек, дефицит трудовых ресурсов, а также структурные изменения на рынке труда в результате влияния пандемии. Усиление дефицита трудовых ресурсов может привести к отставанию темпов роста производительности труда от роста заработной платы, указывает регулятор.

«Вследствие активного роста спроса в мировой экономике проинфляционные риски со стороны ценовой конъюнктуры мировых товарных рынков еще возросли. Это в первую очередь касается рынков энергоносителей и продовольствия», — отмечается в сообщении.

Кроме того, усилились краткосрочные проинфляционные риски, связанные с волатильностью на глобальных финансовых рынках, в том числе под влиянием различных геополитических событий, что может отражаться на курсовых и инфляционных ожиданиях. Из-за дальнейшего усиления инфляционного давления в мировой экономике ускоряется нормализация денежно-кредитной политики центральными банками развитых стран. Это может стать дополнительным фактором роста волатильности на мировых финансовых рынках, особенно в странах с формирующимися рынками.

Дезинфляционные риски для базового сценария остаются умеренными и в основном связаны со скоростью и масштабом подстройки предложения к растущему спросу. «Понижательное давление на цены может оказать более быстрая, чем ожидается в базовом сценарии, нормализация производственных и логистических цепочек в российской и мировой экономике. Открытие границ по мере снятия ограничительных мер может восстановить потребление зарубежных услуг», — поясняется в релизе.

На среднесрочную динамику инфляции значимо влияет бюджетная политика. В базовом сценарии Банк России исходит из заложенной в Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики траектории нормализации бюджетной политики, предполагающей возвращение к параметрам бюджетного правила в 2022 году. Банк России также учитывает в прогнозе принятые правительством РФ решения об инвестировании ликвидной части Фонда национального благосостояния.