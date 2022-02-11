Все операции по российским кошелькам WebMoney стали недоступны

Все операции по российским кошелькам WebMoney становятся недоступны с 11 февраля из-за отзыва лицензии у расчетного банка. Об этом сообщается на официальном сайте WebMoney.

«В связи с отзывом лицензии у АО Банк «ККБ», гаранта и расчетного банка системы по рублевым кошельками, с 11 февраля 2022 года все операции c P- и R-кошельками становятся недоступны», — говорится в сообщении платежной системы.

По ее данным, замороженные в АО «Консервативный Коммерческий Банк» (ККБ) электронные денежные средства участников системы будут выплачены их владельцам. «Система приложит все доступные юридические и финансовые усилия для скорейшей компенсации стоимости заблокированных инструментов», — говорится в сообщении.

Платежная система WebMoney считает, что ее расчетный банк никогда не был причастен к обслуживанию «теневого» игорного бизнеса, нелегальных участников финансового рынка, как было указано в пресс-релизе ЦБ. «Имеющиеся в нашем распоряжении тексты надуманных, не связанных с фактической деятельностью кредитной организации предписаний выглядят всего лишь как формальное соблюдение процедуры отзыва лицензии банка», — отмечается в сообщении. Там добавили, что регулятор «сделал недоступным работу с рублевыми кошельками для миллионов пользователей WebMoney».

В пресс-службе Webmoney сообщили РИА Новости, что 40% пользователей системы – это резиденты РФ. «Мы найдем для них платежное решение либо в рамках этой же правовой модели ЭДС, внедренной по требованию того же регулятора, либо на основе других решений в рамках законодательства РФ. Вариантов много», — сказали в пресс-службе.

Там добавили, что на данный момент в системе WebMoney зарегистрировано более 45 миллионов пользователей.

Ранее сообщалось, что Банк России приказом от 11 февраля 2022 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ККБ, являющегося участником системы страхования вкладов. На сайте регулятора указывалось, что ККБ фактически не осуществлял традиционную банковскую деятельность, специализируясь на оказании услуг в области электронной коммерции. Банком не проводилась работа по изучению экономического смысла операций клиентов, источники денежных средств по которым были непрозрачны. Деятельности кредитной организации были присущи повышенные риски ее вовлечения в обслуживание «теневого» игорного бизнеса, нелегальных участников финансового рынка.

