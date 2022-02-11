Матвиенко предложила включить в ОМС психиатрическую помощь переболевшим COVID-19

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поручила вице-спикеру Совфеда Галине Кареловой, профильному социальному комитету обсудить с Минздравом возможность включения психиатрической помощи переболевшим ковидом в систему обязательного медстрахования.

На заседании палаты в пятницу президент Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского, доктор медицинских наук, профессор Зураб Кекелидзе рассказал о последствиях для переболевших коронавирусной инфекцией, отметив, что люди в ряде случаев испытывают проблемы с памятью, переживают депрессию.

По итогам его выступления вице-спикер Совфеда Юрий Воробьев предложил включить в систему ОМС психиатрическую помощь таким пациентам.

«Система ОМС не позволяет принимать таких больных в поликлиниках, оказывать им психиатрическую помощь», — сказал законодатель.

Он отметил, что в психиатрические клиники люди идти боятся, боятся, что их поставят на учет. При этом в обычной поликлинике такую медицинскую помощь им оказать не могут.

Матвиенко поддержала предложение коллеги и поручила Кареловой, профильному социальному комитету «вместе с Минздравом рассмотреть вопрос о включении такой медицинской помощи в систему ОМС».