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Матвиенко предложила включить в ОМС психиатрическую помощь переболевшим COVID-19

11.02.2022 13:53
1 068
3 Время прочтения: 1 минута
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РИА Новости

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поручила вице-спикеру Совфеда Галине Кареловой, профильному социальному комитету обсудить с Минздравом возможность включения психиатрической помощи переболевшим ковидом в систему обязательного медстрахования.

На заседании палаты в пятницу президент Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского, доктор медицинских наук, профессор Зураб Кекелидзе рассказал о последствиях для переболевших коронавирусной инфекцией, отметив, что люди в ряде случаев испытывают проблемы с памятью, переживают депрессию.

По итогам его выступления вице-спикер Совфеда Юрий Воробьев предложил включить в систему ОМС психиатрическую помощь таким пациентам.

«Система ОМС не позволяет принимать таких больных в поликлиниках, оказывать им психиатрическую помощь», — сказал законодатель.

Он отметил, что в психиатрические клиники люди идти боятся, боятся, что их поставят на учет. При этом в обычной поликлинике такую медицинскую помощь им оказать не могут.

Матвиенко поддержала предложение коллеги и поручила Кареловой, профильному социальному комитету «вместе с Минздравом рассмотреть вопрос о включении такой медицинской помощи в систему ОМС».

Диагноз «коронавирусная инфекция» теперь может быть поставлен на основании положительного результата экспресс-теста, подтверждать его ПЦР-тестом больше не нужно. Об этом сообщили журналистам в четверг в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией, передает ТАСС.

 10.02.2022 12:17

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Комментарии

3
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ugor
ugor
11.02.2022 14:02
<p>По ОМС к врачу то не запишется.....а она ту да же...</p>
1
47439
11.02.2022 16:31
<p>не отвлекайте уже Минздрав, им не до Вас, народ надо спасать !</p>
0
47439
11.02.2022 22:30
<p>как в карточной игре - СЕБЕ !</p>
0

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