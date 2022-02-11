Центробанк допустил возможность дальнейшего повышения ключевой ставки

Банк России допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Об этом говорится в сообщении по итогам заседания совета директоров регулятора, который 11 февраля принял решение повысить ключевую ставку на 1 процентный пункт до 9,5% годовых с 14 февраля.

ЦБ объяснил решение по ставке тем, что инфляция складывается выше его октябрьского прогноза, и усилением инфляционного давления.

«При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Решения по ключевой ставке будут приниматься с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков», — отмечается в комментарии ЦБ.

Годовая инфляция в январе увеличилась до 8,7% (после 8,4% в декабре 2021 года). По оценке на 4 февраля, она составила 8,8%.



Инерцию роста цен, подчеркивает регулятор, усиливают высокие и незаякоренные инфляционные ожидания населения и бизнеса.



Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 18 марта 2022 года.

