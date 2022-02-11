​Банк России: экономика РФ заметно отклонилась вверх от траектории сбалансированного роста

По оценкам Банка России, в IV квартале 2021 года российская экономика заметно отклонилась вверх от траектории сбалансированного роста. Об этом говорится в сообщении по итогам заседания совета директоров регулятора, который 11 февраля принял решение повысить ключевую ставку на 1 процентный пункт до 9,5% годовых с 14 февраля.

«Ускоренный рост кредитования, рост реальных заработных плат и невысокая склонность домашних хозяйств к сбережению, обусловленная повышенными инфляционными ожиданиями, поддерживают рост потребительской активности, особенно на рынках непродовольственных товаров. Растущий внутренний и внешний спрос и высокие корпоративные прибыли оказывают поддержку инвестиционной активности», — поясняется в комментарии.

Как замечает ЦБ, ограничения со стороны предложения в российской экономике связаны не только с такими временными проблемами, как перебои в производственных и логистических цепочках, но и с более устойчивыми факторами.

«Это в первую очередь касается рынка труда. Спрос на рабочую силу продолжает расти по широкому кругу отраслей. При этом во многих секторах наблюдается ее дефицит, несмотря на приток иностранной рабочей силы. Уровень безработицы находится на историческом минимуме, а число вакансий — на исторических максимумах. Ситуация на рынке труда указывает на то, что в дальнейшем увеличение устойчивых темпов роста российской экономики будет прежде всего определяться темпами роста производительности труда», — сказано в релизе.

Согласно обновленному базовому прогнозу, рост ВВП в 2022 году составит 2—3%. В 2023 году российская экономика, по прогнозу Банка России, вырастет на 1,5—2,5%, в 2024-м — на 2—3%. Это предполагает, что российская экономика вернется на траекторию сбалансированного роста к концу 2023 года и далее будет развиваться темпом, соответствующим ее потенциалу.