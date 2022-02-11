ЦБ повысил прогноз по оттоку капитала из России на ближайшие три года

Центробанк увеличил прогноз по чистому оттоку капитала из России в 2022—2024 годах, а также изменил фактические данные по 2021 году. Это следует из среднесрочного прогноза ЦБ по итогам заседания совета директоров, на котором было принято решение повысить ключевую ставку на 1 процентный пункт — до 9,5%.

Так, прогноз по чистому оттоку капитала из России в 2022 году повышен с 65 млрд долларов до 75 млрд. Банк России также изменил прогноз по чистому оттоку капитала из РФ на 2023 и 2024 годы — с 30 млрд долларов и 25 млрд до 60 млрд и 55 млрд долларов в год соответственно.

Чистый отток капитала за 2021 год, по уточненной оценке ЦБ, составил 71 млрд долларов, что на 9 млрд меньше данных, опубликованных в предыдущем среднесрочном прогнозе (80 млрд).

Напомним, в конце 2018 года ЦБ изменил терминологию в статистике внешнего сектора, начав вместо понятия «чистый ввоз/вывоз капитала частным сектором» использовать термин «финансовые операции частного сектора». Как разъяснялось в материалах ЦБ, положительное сальдо финансовых операций частного сектора соответствует чистому кредитованию, отрицательное — чистому заимствованию.