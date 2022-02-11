Эксперт не исключил роста рыночных ставок по ипотеке в марте до 12%

Средние ипотечные ставки без учета льготных программ в марте-апреле 2022 года могут достигнуть в России 12% в связи с повышением ключевой ставки ЦБ. Такое мнение высказал ТАСС главный эксперт компании «Русипотека» Сергей Гордейко.

ЦБ РФ на первом в 2022 году заседании повысил ключевую ставку до 9,5% с 8,5%.

«Уровень ставок предложения по ипотеке быстро — в марте-апреле — достигнет 12%. Потом дойдет до 13% с замедлением», — сказал Гордейко. По его словам, тренд повышения ставок может продлиться еще несколько месяцев, изменение возможно в лучшем случае в конце лета или осенью.

Лента новостей НРА назвало ставки по вкладам и кредитам при повышении ключевой ставки в соответствии с прогнозом Ставки по вкладам могут в ближайшее время дойти до 11% годовых, по ипотеке — до 12%. Как ожидают в Национальном рейтинговом агентстве, это случится при реализации его прогноза по повышению ключевой ставки ЦБ РФ на заседании 11 февраля. 04.02.2022 18:06

Сейчас ставки колеблются от 9,5% до 11,5%, уточнил ТАСС заведующий кафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости Финансового университета при правительстве России Александр Цыганов. По его словам, в течение 2022 года ключевая ставка будет еще подниматься, это продиктовано логикой антиинфляционного регулирования. «Как любое лекарство, повышение ключевой ставки имеет побочные эффекты, среди которых повышение ипотечных ставок и, соответственно, снижение доступности ипотеки. Исторический опыт показывает, что ипотечные ставки выше ключевой примерно на 3—4 процентных пункта: это уровень операционных издержек банков при реализации ипотечных программ», — сказал собеседник агентства.



По словам Цыганова, важно, что в России сохраняются востребованные населением субсидированные программы семейной, льготной ипотеки, программы для Дальнего Востока и села. «Применительно к жилищной политике это сдемпфирует негативный социальный эффект от поднятия ключевой ставки. В дальнейшем же нужно будет увеличивать адресность программ, чтобы поддержка распределялась наиболее эффективно», — считает он.