​ЦБ повысил прогноз цены на нефть марки Urals

Банк России повысил прогноз среднегодовой цены на нефть марки Urals на 2022—2024 годы, а также изменил фактические данные по 2021 году. Это следует из среднесрочного прогноза ЦБ по итогам заседания совета директоров, на котором было принято решение повысить ключевую ставку на 1 процентный пункт до 9,5%.

Согласно обновленному прогнозу, среднегодовая цена на нефть марки Urals в 2022 году повышена до 70 долларов за баррель c 65 долларов, в 2023-м — до 65 с 55 долларов и в 2024-м изменена до 50 с 60 долларов.

Средняя цена на нефть марки Urals за 2021 год, по уточненной оценке ЦБ, составила 69 долларов, что на 1 млрд меньше данных, опубликованных в предыдущем среднесрочном прогнозе (70 млрд).



В федеральном бюджете РФ базовая цена нефти Urals на 2022 год установлена на уровне 44,2 доллара за баррель. В зависимости от того, находится ли фактическая цена Urals выше или ниже базовой цены, Минфин РФ в соответствии с бюджетным правилом покупает или продает валюту.