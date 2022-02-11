Набиуллина после повышения ставки надела брошку в виде весов

Глава Банка России Эльвира Набиуллина надела брошь с изображением весов на пресс-конференцию по ключевой ставке. Это может говорить о том, что ЦБ ищет баланс в денежно-кредитной политике и стремится к сбалансированному экономическому росту, который позволит избежать перегрева, пишет РБК.
«Высокая инфляция — индикатор нарастающего перегрева экономики. Если не принимать мер по возвращению экономики на траекторию сбалансированного роста, ее перегрев будет усиливаться и приведет к неконтролируемому разгону инфляции и последующему замедлению роста экономики вплоть до рецессии», — сказала председатель Банка России на пресс-конференции.
Центробанк 11 февраля повысил ключевую ставку с 8,5% до 9,5%. Это стало новым максимумом с весны 2017 года: в апреле ставка равнялась 9,75%, а в мае была снижена до 9,25%.
Банк России объясняет выбор максимального шага в 1 п. п. второй раз подряд ускорившимся ростом цен. Такое же повышение ставки ранее было в декабре, а также в июле прошлого года.
Набиуллина традиционно появляется на пресс-конференциях с разными брошками. По ее словам, украшения — это один из видов коммуникации, однако сама глава ЦБ смысл символов не раскрывает, поскольку в таком случае «это будет достаточно скучно». При этом Набиуллина отмечает, что смысл ее брошек часто трактуют шире, чем она задумывала.
В марте 2020 года внимание привлекла брошь главы ЦБ в виде неваляшки — как символ стойкости на фоне падающих рынков. Тогда регулятор сохранил ключевую ставку на уровне 6%. Среди брошек также были домик, голубь, латинская буква V, золотая подкова, знак play and pause, волны, снегирь, ястреб и дождевая туча. В декабре после повышения ставки на 1 п. п. Набиуллина надела брошку с изображением Щелкунчика.
Комментарии
<p>ага ждите, что бизнес прочитал и побежал отматывать розничные и отпускные цены к уровню 2009</p>
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<p>на рынке преобладают циники, которые смотрят в свой корман и стараются залесть в чужой. сохраняя свои интересы и имея для этого условную, зыбкую почву или просто из наглости (я так хочу)</p>
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<p>как пример:</p>
<p>В России в январе нынешнего года средняя цена на подержанный автомобиль составила 639 800 рублей. Эта цифра на 60% больше показателей за аналогичный период 2021 года. при этом, по сравнению с декабрем рост цен составил +6,6%. К таким выводам пришли аналитики «Авито.Авто» после проведения соответствующего исследования.</p>
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<p>https://www.autonews.ru/news/620605ea9a79473bafb9020f</p>
<p>вероятно о том, что система безнадежно больна? </p>