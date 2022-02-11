Набиуллина после повышения ставки надела брошку в виде весов

Глава Банка России Эльвира Набиуллина надела брошь с изображением весов на пресс-конференцию по ключевой ставке. Это может говорить о том, что ЦБ ищет баланс в денежно-кредитной политике и стремится к сбалансированному экономическому росту, который позволит избежать перегрева, пишет РБК.

«Высокая инфляция — индикатор нарастающего перегрева экономики. Если не принимать мер по возвращению экономики на траекторию сбалансированного роста, ее перегрев будет усиливаться и приведет к неконтролируемому разгону инфляции и последующему замедлению роста экономики вплоть до рецессии», — сказала председатель Банка России на пресс-конференции.

Центробанк 11 февраля повысил ключевую ставку с 8,5% до 9,5%. Это стало новым максимумом с весны 2017 года: в апреле ставка равнялась 9,75%, а в мае была снижена до 9,25%.

Банк России объясняет выбор максимального шага в 1 п. п. второй раз подряд ускорившимся ростом цен. Такое же повышение ставки ранее было в декабре, а также в июле прошлого года.

Набиуллина традиционно появляется на пресс-конференциях с разными брошками. По ее словам, украшения — это один из видов коммуникации, однако сама глава ЦБ смысл символов не раскрывает, поскольку в таком случае «это будет достаточно скучно». При этом Набиуллина отмечает, что смысл ее брошек часто трактуют шире, чем она задумывала.



В марте 2020 года внимание привлекла брошь главы ЦБ в виде неваляшки — как символ стойкости на фоне падающих рынков. Тогда регулятор сохранил ключевую ставку на уровне 6%. Среди брошек также были домик, голубь, латинская буква V, золотая подкова, знак play and pause, волны, снегирь, ястреб и дождевая туча. В декабре после повышения ставки на 1 п. п. Набиуллина надела брошку с изображением Щелкунчика.