​ЦБ оценил темпы роста кредитования населения в 2021 году

Банк России уточнил оценку темпов роста кредитования населения в 2021 году. Согласно обновленному прогнозу, показатель прошлого года оценивается в 22% против 21—25%. Это следует из среднесрочного прогноза ЦБ по итогам заседания совета директоров, на котором было принято решение повысить ключевую ставку на 1 процентный пункт до 9,5%.

Прогноз по темпам роста кредитования населения в 2022—2024 годах остался без изменений. Так, в 2022 году показатель составит 14—18%, в 2023-м — 10—14% и 2024-м — 7—11%.

Прогноз по темпам роста ипотечного кредитования на ближайшие три года также сохранен и прогнозируется на уровне 15—19% в ткущем году, 14—18% — в следующем и 12—16% — в 2024-м. Фактический темп роста ипотечных кредитов, по данным Банка России, в 2021 году составил 26,7% (ранее указывался диапазон 23—27%).



Объем требований банковской системы к организациям в 2022 и 2024 годах остался на уровне 7—11%, на 2023 год понижен до 6—10% с 7—11%. Фактический объем требований на 2021 год, по оценкам ЦБ, составил 10,9% (прогноз 8—12%).