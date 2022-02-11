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В Центробанке указали на несбалансированные в настоящий момент темпы роста ипотеки

11.02.2022 19:57
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Время прочтения: 2 минуты
Автор
Юлия Лищенко, Банки.ру
Юлия Лищенко Банки.ру
Источник
Banki.ru

Темпы роста ипотеки в России сейчас не являются сбалансированными, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. По прогнозам ЦБ, к 2024 году они снизятся примерно вдвое.

«Темпы развития ипотеки не являются сбалансированными. На наш взгляд, такие темпы как раз были одним из ключевых факторов роста цен на жилье. Поэтому они должны быть меньше», — сказала Набиуллина.

Глава Центробанка также выразила надежду, что и политика регулятора, и более адресные в будущем льготные программы по ипотеке сделают темпы роста ипотеки более сбалансированными.

«По 2021 году ипотечные жилищные кредиты выросли почти на 27%. Это очень большие темпы. Мы ожидаем в 2022 году где-то 15—19%, в 2023-м — 14—18%, затем 12—16% <…>. Это высокие темпы роста ипотеки, которые, на наш взгляд, будут более сбалансированы, будут давать возможность людям, большему количеству людей, прибегать к этому инструменту, но без накопления рисков для себя лично и для всей системы», — добавила Набиуллина.

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