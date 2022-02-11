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ЦБ пока не принимал решений о сроках возобновления покупки валюты для Минфина

11.02.2022 21:30
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ТАСС

Банк России пока не принимал решений о возможных сроках возобновления закупки валюты для Минфина в рамках бюджетного правила. Об этом сообщила на пресс-конференции глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, передает ТАСС.

«Что касается возобновления закупки валюты для Минфина — мы приостанавливали эти закупки, мы пока решения не принимали о том, когда мы возобновим эти покупки», — сказала она, уточнив, что о планах по возобновлению закупок будет сообщено заранее.

«Возможно, что, как и в прошлый раз, в 2019 году, мы сначала возобновим регулярные покупки, а потом уже начнем осуществлять в дополнение и отложенные покупки», — добавила Набиуллина. Глава регулятора подчеркнула, что решение будет приниматься исходя из оценки Банком России ситуации на рынке.

Ранее сообщалось, что Банк России принял решение не осуществлять с 24 января покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила. Решение было принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков, уточняли в ЦБ.

Банк России принял решение не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила с 15:00 мск 24 января 2022 года. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте регулятора.

 24.01.2022 16:32

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