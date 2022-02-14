Названы лидеры среди регионов России по качеству жизни в 2021 году

Москва и Санкт-Петербург сохранили лидерство в рейтинге российских регионов по качеству жизни, а на последних местах — Тува, Карачаево-Черкесия и Еврейская автономная область. При этом в 2021 году качество жизни в большинстве российских регионов улучшилось, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.

Десятый по счету рейтинг российских регионов по качеству жизни строился на основе комплексного учета 67 показателей, которые объединены в 11 групп, характеризующих основные аспекты качества жизни в регионе: уровень доходов населения, занятость населения и рынок труда, жилищные условия населения, безопасность проживания, демографическая ситуация, экологические и климатические условия, здоровье населения и уровень образования, обеспеченность объектами социальной инфраструктуры, уровень экономического развития, уровень развития малого бизнеса, освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры. На их базе рассчитан рейтинговый балл, который выступает в качестве оценки межрегиональных различий и критерия ранжирования регионов.

Первые позиции в рейтинге регионов по качеству жизни — 2021, как и прежде, занимают Москва, Санкт-Петербург и Московская область, сводный рейтинговый балл у которых превышает значение 75 (возможный минимум — 1, возможный максимум — 100). Рейтинговый балл у Москвы составляет 81,4, у Санкт-Петербурга — 80,2, у Московской области — 75,9.

По статистике, эта тройка регионов возглавляет список уже в течение многих лет и по рейтинговому баллу по-прежнему существенно опережает следующие за ними субъекты Федерации. У региона, занимающего четвертое место, рейтинговый балл уже ниже 70. Скорее всего, в ближайшие годы эта ситуация не изменится, считают эксперты.

Они полагают, что развитость инфраструктуры, высокий уровень экономики, социальной сферы вкупе с большим потенциалом дальнейшего развития позволяет первой тройке лидеров надолго закрепиться в топе рейтинга.

В первую десятку также входят Татарстан, Краснодарский край, Белгородская, Ленинградская области, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Самарская и Нижегородская области. По сравнению с предыдущим годом состав первой десятки изменился всего на два региона.

Самарская область поднялась с 16-го места в рейтинге-2020 до девятого в рейтинге-2021, а Нижегородская — с 13-го до десятого места. Покинули первую десятку Калининградская и Воронежская области, места которых снизились с десятого и восьмого до 11-го и 12-го соответственно.

Как поясняют аналитики, регионы первой десятки рейтинга характеризуются высоким уровнем экономического развития. На них в целом приходится около 50% суммарного валового регионального продукта субъектов Федерации. В этих регионах проживают 46,8 млн человек, или 32% всего населения России.

Состав замыкающей рейтинг десятки по сравнению с предыдущим годом также практически не изменился. Эксперты отмечают, что общие факторы, влияющие на состав последней десятки в рейтинге, — это невысокий уровень социально-экономического развития, отставание по доходам населения и высокий уровень безработицы.

Нижние строчки занимают Северная Осетия, Курганская область, Бурятия, Калмыкия, Республика Алтай, Забайкальский край, Ингушетия, Еврейская автономная область, Карачаево-Черкесия и находящаяся на последнем месте Тува. В рейтинге-2020 большинство этих регионов также входили в последнюю десятку. Исключением стала только Северная Осетия, которая в предыдущем рейтинге занимала 70-е место (сейчас — 76-е).

Покинула последнюю десятку Кабардино-Балкария, которая поднялась на две позиции и в новом перечне занимает 75-е место. Значение сводного рейтингового балла у всех регионов из последней десятки меньше 35, что значительно ниже среднего по стране уровня. При этом у большинства регионов в нижней части рейтинга значение рейтингового балла повысилось, что свидетельствует о наличии позитивных тенденций в этой сфере, поясняют аналитики.

Сводный рейтинговый балл в новом рейтинге вырос у большинства регионов, а снизился только у 13. При этом у большинства субъектов Федерации, у которых рейтинговый балл снизился, снижение было незначительным, и только у двух из них он опустился более чем на два балла. Среди регионов с позитивной динамикой рейтингового балла, напротив, у большинства рост был довольно ощутимым — более чем на 2 балла оценка выросла у 48 регионов. Таким образом, многие характеризующие качество жизни показатели, учитываемые при составлении рейтинга, в большинстве субъектов Федерации улучшились, свидетельствует исследование.

Медианное значение рейтингового балла всех регионов выросло с 45,8 в рейтинге-2020 до 48,1 в рейтинге-2021, а среднее значение — с 46,5 до 48,3.

Распределение субъектов Федерации в списке не претерпело существенных изменений по сравнению с предыдущим годом. Верхний и нижний полюсы остались практически без изменений. В середине перечня произошли некоторые изменения, однако позиции большинства регионов существенно не изменились. По сравнению с предыдущим рейтингом более чем на пять мест изменились позиции только у 14 субъектов Федерации. Наиболее существенно — на десять и более мест — изменились позиции у четырех регионов, из которых у двух позиции улучшились и у двух ухудшились.

В целом же по сравнению с предыдущим годом у 39 регионов позиции повысились, у 31 — снизились, у 15 регионов — не изменились. При этом у многих регионов, сдавших позиции, снижение произошло на фоне роста рейтингового балла и было обусловлено не ухудшением фактической ситуации, а существенным улучшением показателей нескольких других регионов.

В представленном рейтинге шесть регионов укрепили позиции более чем на пять мест по сравнению с предыдущим годом, в том числе два региона поднялись на десять и более мест. Это Новгородская область, которая переместилась с 66-го на 53-е место, и Костромская область (с 67-го на 57-е). Эти же субъекты Федерации входят в число лидеров по росту рейтингового балла и занимают первое и третье места по данному показателю (плюс 6,3 и плюс 4,5 балла). Второе место по росту рейтингового балла занимает Рязанская область, у которой он вырос на 4,7 пункта, в результате чего ее позиции улучшились на семь мест. Кроме названных, рейтинговый балл более чем на 4 пункта вырос еще у трех регионов — у Калужской области (плюс три места), Самарской области (плюс семь мест) и Бурятии (плюс три места). Всего же позитивную динамику рейтингового балла зафиксировали у 72 регионов.

На десять и более мест ухудшили свои позиции два региона — Дагестан и Смоленская область. При этом, как отмечают аналитики, позиции Смоленской области ухудшились на фоне роста рейтингового балла, а следовательно, область опустилась в рейтинге вследствие того факта, что у ряда регионов показатели, учитываемые при составлении рейтинга, улучшились более существенно. Рейтинговый же балл Дагестана снизился не очень существенно — менее чем на 2 балла.

Из 13 субъектов Федерации, показавших уменьшение рейтингового балла, у восьми регионов снижение было незначительным и не превысило 1 балла. У двух регионов рейтинговый балл снизился в диапазоне от 1 до 2 баллов, у двух — в диапазоне от 2 до 4 баллов. В то же время составители рейтинга отмечают, что даже у субъектов Федерации, снизивших рейтинговый балл, есть показатели, которые улучшились.



При составлении рейтинга эксперты применили информацию из Росстата, Минздрава, Минфина России, Центробанка и других открытых источников. Они использовали последние доступные на момент расчета данные — показатели 2020—2021 годов.