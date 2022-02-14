Клиенты ВТБ смогут временно заблокировать кредитную карту при угрозе мошенничества

Для клиентов ВТБ стала доступна возможность временной блокировки кредитной «Мультикарты» при возникновении сомнений в безопасности ее использования или при случайной передаче мошенникам ее данных — CVV, кода из СМС и прочих. Об этом сообщили в банке, уточнив, что опция «Карта на паузу» появилась в мобильном приложении «ВТБ Онлайн» на платформе iOS и Android.
Чтобы временно заблокировать кредитную карту, клиенту нужно зайти в «ВТБ Онлайн», выбрать кредитную карту, а затем на плавающем меню нажать на опцию «На паузу». После такой блокировки воспользоваться кредитной картой будет невозможно.
Снять временную блокировку клиент сможет самостоятельно в один клик в приложении «ВТБ Онлайн». Для этого необходимо подтвердить данную операцию СМС-кодом. Ограничений по времени блокировки и количеству использований нет.
Весной данный функционал станет доступен для держателей кредитных «Карт возможностей» и дебетовых карт.
В 2022 году в системе «ВТБ Онлайн» также появится профиль безопасности клиента. Пользователи увидят, насколько они защищены, получат рекомендации, как повысить уровень безопасности, а также смогут самостоятельно установить ограничения, например указать безопасных получателей переводов (родных или друзей).
Самые популярные кредитные карты с онлайн-заявкой
|Название
|Процентная ставка
|Льготный период, дней
|Годовое обслуживание, ₽
|от 9,8%
|до 120
|0
|
Лиц.№ 1481
|от 9,9%
|до 145
|0
|
Лиц.№ 3354
|от 11,9%
|до 120
|0 - 1 188
|
Лиц.№ 30
|от 10,9%
|до 120
|0
|
Лиц.№ 316
|от 11,99%
|до 100
|0
|
Лиц.№ 1326