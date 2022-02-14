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Клиенты ВТБ смогут временно заблокировать кредитную карту при угрозе мошенничества

14.02.2022 14:34
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Время прочтения: 2 минуты
Автор
Ася Шалимова Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
ВТБ

Для клиентов ВТБ стала доступна возможность временной блокировки кредитной «Мультикарты» при возникновении сомнений в безопасности ее использования или при случайной передаче мошенникам ее данных — CVV, кода из СМС и прочих. Об этом сообщили в банке, уточнив, что опция «Карта на паузу» появилась в мобильном приложении «ВТБ Онлайн» на платформе iOS и Android.

Чтобы временно заблокировать кредитную карту, клиенту нужно зайти в «ВТБ Онлайн», выбрать кредитную карту, а затем на плавающем меню нажать на опцию «На паузу». После такой блокировки воспользоваться кредитной картой будет невозможно.

Снять временную блокировку клиент сможет самостоятельно в один клик в приложении «ВТБ Онлайн». Для этого необходимо подтвердить данную операцию СМС-кодом. Ограничений по времени блокировки и количеству использований нет.

Весной данный функционал станет доступен для держателей кредитных «Карт возможностей» и дебетовых карт.

В 2022 году в системе «ВТБ Онлайн» также появится профиль безопасности клиента. Пользователи увидят, насколько они защищены, получат рекомендации, как повысить уровень безопасности, а также смогут самостоятельно установить ограничения, например указать безопасных получателей переводов (родных или друзей).

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