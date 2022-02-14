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Компания «Сибирский дом страхования» сдала страховые лицензии

14.02.2022 15:45
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Ася Шалимова Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Сибирский Дом Страхования (СДС)

Банк России отозвал страховые лицензии ООО «Страховая компания «Сибирский дом страхования» (Кемерово, регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 2353). Сообщение об этом и соответствующий приказ от 14 февраля 2022 года опубликованы на сайте регулятора.

У компании отозваны все имевшиеся лицензии: на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, на осуществление добровольного имущественного страхования и на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

«Данное решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензиями деятельности и вступает в силу со дня его принятия», — говорится в сообщении ЦБ.

В ноябре прошлого года компания «СДС» анонсировала передачу страхового портфеля «АльфаСтрахованию». Согласно данным на сайте СДС, этот процесс был завершен 25 января текущего года.

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