Хуснуллин рассказал о вкладе разных факторов в рост цен на жилье

Льготная ипотека перестала быть ключевым фактором увеличения цен на жилье. На рост стоимости в большой степени влияют мировая и российская инфляция, подорожание стройматериалов, дефицит рабочей силы и переход на эскроу-счета, заявил в эфире телеканала «Россия-24» вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«Ипотека — это регулятор спроса. Когда нам нужно было подстегнуть спрос, мы, действительно, дали льготную ипотеку. На самом деле ключевой фактор снижения стоимости ипотеки — это мягкая политика ЦБ. Когда ключевая ставка снизилась до 4%, ипотека автоматом упала. Если в 2020 году ипотека была по ставке 10—12%, то в 2021 году средняя ипотечная стоимость на новостройки — 7,5%. За три года мы упали с 12% до 7,5%», — указал Хуснуллин, которого цитирует РБК.

Он сообщил, что правительство провело анализ факторов, которые повлияли на рост цен на жилье. Ипотека в общем росте цен прибавила к стоимости жилья примерно 8%, отметил вице-премьер. По его мнению, в большой степени на рост стоимости жилья повлияла инфляция как внутри страны, так и на внешних рынках. «По прошлому году стройка во всем мире подорожала на 15%, у нас — примерно так же. Из-за мировой инфляции и валютной разницы подорожали все импортные материалы и составляющие. Плюс реально выросли цены внутри страны», — пояснил он. За десять лет инфляция в два с лишним раза опередила рост стоимости жилья. Именно поэтому важно сейчас сдержать общий рост цен, отметил вице-премьер.

Среди немаловажных факторов, повлиявших на рост цен, он назвал переход на эскроу-счета, который повысил себестоимость строительства, и отсутствие дешевой рабочей силы. «Сегодня стоимость рабочей силы мигрантов на стройке составляет в себестоимости строительства 25%. И когда у нас со стройки ушли миллионы мигрантов, зарплата выросла на 30%. И это дает 7—8% на общее удорожание строительства. За отсутствие дешевой рабочей силы платит покупатель. Вообще за все платит покупатель», — добавил Хуснуллин.

По его словам, доступная ипотека, в свою очередь, послужила одним из способов увеличения объемов строительства. С 2019 года число разрешений на строительство в стране не росло, рынок стагнировал. Примерно в 25% российских городов за последние пять лет не велось строительство жилья, потому что не было спроса. «Сейчас появились спрос и предложение, везде, куда я ни приеду, что-то строится. Но за это нужно чем-то жертвовать. Произошел рост цен, но влияние ипотеки на этот рост — не самое главное», — сказал вице-премьер.



По оценкам экспертов, в среднем новостройки в России в 2021 году подорожали на 29—38%. На прошлой неделе глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина высказалась за снижение темпов роста ипотеки. По ее словам, такие темпы были как раз одним из ключевых факторов роста цен на жилье, поэтому они должны стать более сбалансированными.