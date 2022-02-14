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Россельхозбанк утвердил новый формат офисов

14.02.2022 20:53
4 168
9 Время прочтения: 1 минута
Автор
Анна Комарова Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Россельхозбанк

Вместе с привычными банковскими офисами Россельхозбанк будет развивать в регионах сеть центров деловой активности, сообщается в релизе банка. Кроме банковских услуг там разместятся окно МФЦ, зона для коворкинга с бесплатной сетью Wi-Fi и зарядками, постаматы, «уголок здоровья», переговорная для деловых встреч и рабочее место, оборудованное компьютером.

Отмечается, что центры деловой активности Россельхозбанка будут представлять собой выполненные в современном лаконичном дизайне отдельно стоящие одноэтажные здания с собственной благоустроенной территорией. Для удобства посетителей при них будет оборудована парковка для автомобилей и велосипедов, а также места для отдыха на улице. Кроме того, в центрах установят постаматы, откуда посетители смогут забрать заказы из интернет-магазинов.

Россельхозбанк планирует размещать офисы нового формата в административных центрах районов, в том числе в селах. Они позволят улучшить инфраструктуру и повысят доступность различных услуг для населения, что будет способствовать росту уровня жизни.

Здание центра деловой активности будет представлять собой капитальное сооружение, построенное по типовому проекту с использованием современных технологий, обеспечивающих быстрое возведение. Материалы, которые будут использоваться при строительстве, полностью соответствуют всем санитарным нормам и экологическим требованиям, обеспечивают сохранение тепла в помещениях, при этом удовлетворяют требованиям пожарной безопасности.

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Комментарии

9
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Масик_2
Масик_2
14.02.2022 22:23
<p>Приятно думать на лежанке, чтоесть в Париже - парижанки...! </p>
0
47439
14.02.2022 23:41
<p>ещё можно семечками торговать )</p>
0
Б.Е.С.
15.02.2022 05:34
<p>я понимаю в том числе селах, как - капитальное сооружение, построенное по типовому проекту с использованием современных технологий, обеспечивающих быстрое возведение.</p>
<p></p>
<p>но в рамках
административных центрах районов
сомнительное решение. по причине сложности выделения земельных участков, подготовки документов и подсоединению к инженерной инфраструктуре.</p>
0
ugor
ugor
15.02.2022 08:44
<p>Можно пивом приторговывает!)</p>
0
geokis
geokis
15.02.2022 10:07
<p>много денег необходимо освоить?</p>
0

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