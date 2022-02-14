Россельхозбанк утвердил новый формат офисов

Вместе с привычными банковскими офисами Россельхозбанк будет развивать в регионах сеть центров деловой активности, сообщается в релизе банка. Кроме банковских услуг там разместятся окно МФЦ, зона для коворкинга с бесплатной сетью Wi-Fi и зарядками, постаматы, «уголок здоровья», переговорная для деловых встреч и рабочее место, оборудованное компьютером.

Отмечается, что центры деловой активности Россельхозбанка будут представлять собой выполненные в современном лаконичном дизайне отдельно стоящие одноэтажные здания с собственной благоустроенной территорией. Для удобства посетителей при них будет оборудована парковка для автомобилей и велосипедов, а также места для отдыха на улице. Кроме того, в центрах установят постаматы, откуда посетители смогут забрать заказы из интернет-магазинов.

Россельхозбанк планирует размещать офисы нового формата в административных центрах районов, в том числе в селах. Они позволят улучшить инфраструктуру и повысят доступность различных услуг для населения, что будет способствовать росту уровня жизни.

Здание центра деловой активности будет представлять собой капитальное сооружение, построенное по типовому проекту с использованием современных технологий, обеспечивающих быстрое возведение. Материалы, которые будут использоваться при строительстве, полностью соответствуют всем санитарным нормам и экологическим требованиям, обеспечивают сохранение тепла в помещениях, при этом удовлетворяют требованиям пожарной безопасности.