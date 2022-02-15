«Сбер» анонсировал изменение оргструктуры и ряд кадровых перестановок

«Сбер» изменит свою организационную структуру. Об этом во вторник объявили в банке, пояснив, что решение принято с целью повышения клиентоцентричности в рамках реализации стратегии-2023.

Так, будут выделены экосистема для клиентов — юридических лиц (В2В-бизнес) и экосистема для клиентов — физических лиц (В2С-бизнес) «для обеспечения целостного взгляда на клиентские потребности и создания бесшовного клиентского опыта при использовании сервисов «Сбера».

Предполагается, что В2В- и В2С-экосистемы будут работать в тесной координации друг с другом, а также с другими подразделениями банка и дочерними компаниями «Сбера» на базе единых платформенных и технологических решений и в совокупности будут образовывать целостную экосистему «Сбера».

В ключевой для группы «Сбер» небанковской индустрии — индустрии электронной коммерции будет создан холдинг электронной коммерции, который объединит инвестиции организации в компании «СберМаркет», «СберМегаМаркет», «СберЛогистика», «Сбер ЕАптека» и «СММ Ретейл», а также долю «Сбера» в совместное предприятие c VK — «О2О-холдинг». Единое управление активами позволит обеспечить лучший клиентский опыт, создаст существенные синергии и упрочнит позиции группы в стремительно развивающейся индустрии е-сommerce, рассчитывают в банке.

Всем партнерам «Сбера» в компаниях, которые войдут в состав холдинга, будет сделано предложение обменять свои акции на акции холдинга по справедливой рыночной цене.



«Сбер» проходит успешную трансформацию бизнес-модели от банка к диверсифицированной экосистеме, предоставляющей сотни полезных повседневных сервисов в различных сферах для более чем 105 миллионов клиентов в B2C- и B2B-сегментах. Синергия в продуктах и сервисах на основе клиентских путей, каждодневное предвосхищение потребностей клиента и формирование целостного предложения для сегментов от «Сбера» как экосистемы — ключевая задача нашей команды. Именно поэтому было важно объединить все продукты из финансовой и нефинансовых индустрий под единым лидерством в каждом из наших ключевых клиентских сегментов», — комментирует президент, председатель правления СберБанка Герман Греф.

Изменения будут осуществлены в период до 1 июня 2022 года.

Кроме того, СберБанк принял ряд кадровых решений.

1 из 2 Александр Ведяхин

Фото: СберБанк

Курировать развитие экосистемы В2В будет Александр Ведяхин — первый заместитель председателя правления, он же будет курировать блок «Сеть продаж». С 1 июня 2022 года к нему дополнительно перейдут обязанности по курированию блока «Международный бизнес» и функция горизонтальной координации всех дочерних компаний банка, специализирующихся на сервисах для клиентов-юрлиц.

Наблюдательный совет СберБанка принял решение ввести должность первого заместителя председателя правления, который будет курировать экосистему В2С, и в случае положительного решения Центрального банка РФ назначить на эту должность Кирилла Царева, занимающего в настоящее время должность заместителя председателя правления, руководителя блока «Розничный бизнес» СберБанка.

С 16 февраля 2022 года Кирилл Царев, помимо руководства блоком «Розничный бизнес», будет курировать блок «Управление благосостоянием». С 1 июня 2022 года к нему дополнительно перейдет функция горизонтальной координации всех дочерних компаний банка, специализирующихся на сервисах для клиентов-физлиц.

В кредитной организации напоминают, что Царев присоединился к ее команде в 2011 году в качестве заместителя генерального директора компании «Сбербанк Лизинг», которую вскоре возглавил. В 2018 году перешел на должность директора департамента в блоке «КИБ», а в 2020-м вошел в состав правления СберБанка в должности заместителя председателя правления, руководителя блока «Розничный бизнес». Имеет два высших образования (по специальностям «экономика» и «юриспруденция»), также повышал квалификацию в London Business School.

Кроме того, набсовет СберБанка в случае положительного решения ЦБ назначит на должность заместителя председателя правления Александру Бурико — старшего вице-президента, руководителя блока «Финансы».

Бурико присоединилась к команде «Сбера» в январе 2020 года в качестве старшего вице-президента и руководителя блока «Финансы», а в октябре этого же года вошла в правление банка. С 2013 по 2019 год работала в группе «Русал» финансовым директором, также с марта по май 2018 года была генеральным директором группы «Русал». На протяжении 16 лет с 1996 года работала в KPMG в России и Канаде, с 2005 года являлась партнером, возглавляла сегмент металлургии и горнодобывающей промышленности в России и СНГ. Окончила экономический факультет Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова по специальности «математические методы в экономике».

Также набсовет рассмотрел просьбу первого заместителя председателя правления СберБанка Льва Хасиса, который принял решение завершить свою работу в правлении кредитной организации, чтобы иметь возможность заняться собственными проектами.

«Наблюдательный совет согласился освободить его от занимаемой должности с 1 июня 2022 года, после чего Лев продолжит сотрудничество со «Сбером» в качестве консультанта, а также станет президентом, председателем совета директоров создаваемого «Сбером» холдинга электронной коммерции. Блоки, подразделения и дочерние компании, которые в настоящее время курирует Лев Хасис, в период до 1 июня 2022 года будут переданы в курирование первым заместителям председателя правления Александру Ведяхину и Кириллу Цареву, другим членам правления либо переданы в прямое подчинение президенту, председателю правления СберБанка Герману Грефу», — уточняется в релизе.

Лев Хасис присоединился к команде СберБанка в 2013 году в статусе первого заместителя председателя правления и, как подчеркивают в банке, внес существенный вклад в его развитие. «Под его руководством были реализованы крупнейшие проекты трансформации «Сбера» — в области технологической трансформации, централизации операционных и сервисных функций, повышения эффективности бизнес-процессов, развития компетенций в кибербезопасности, маркетинге, коммуникациях и реализации стратегии «Сбера» на зарубежных рынках. Лев Хасис участвовал в создании десятков новых для «Сбера» продуктов, сервисов и дочерних компаний как в финансовой, так и в нефинансовых индустриях», — отмечается в релизе.

Решение завершить работу в правлении СберБанка было принято и согласовано с Германом Грефом много месяцев назад, указал, комментируя грядущие кадровые перестановки, Лев Хасис. Он пояснил, что решение основано на балансе его «профессиональных и личных приоритетов».



«Одной из ключевых целей стратегии «Сбера» является достижение лидерских позиций в индустрии электронной коммерции в стране. Это очень амбициозная задача, решение которой принесет огромную ценность акционерам СберБанка и его клиентам. Буду рад и в новом качестве инвестировать свои знания, опыт и энергию в достижение этой и других стратегических целей «Сбера», — заявил Хасис.