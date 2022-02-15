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Безаварийные водители получат по ОСАГО еще 8% скидки

15.02.2022 15:55
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2 Время прочтения: 1 минута
Автор
Екатерина Савельева Банки.ру
Источник
Banki.ru

С 1 апреля 2022 года будет пересчитан коэффициент бонус-малус (КБМ) в ОСАГО. Минимальный коэффициент станет меньше на 4 процентных пункта (0,46 против 0,5), скидка составит 54% вместо 50%. Об этом сообщили в Российском союзе автостраховщиков.

Таким образом, при прочих равных цена полиса ОСАГО для безаварийного водителя станет меньше на 8% по сравнению с нынешней минимальной ценой для него же. При этом максимальный коэффициент, который применяется к автовладельцам, наиболее часто становящимся виновниками ДТП, составит 3,92 (сейчас он равен 2,45).

КБМ автоматически обновляется для всех автомобилистов в зависимости от их аварийности раз в год 1 апреля.

«Уже больше трех лет — все то время, пока идет реформа ценообразования в ОСАГО, — средняя цена полиса обязательной «автогражданки» держится примерно на одном и том же уровне и составляет около 5,5 тысячи рублей. Это — следствие того факта, что у страховщиков появились инструменты для конкуренции за безаварийных водителей, и цена ОСАГО для них становится гораздо более выгодной, чем для тех, кто часто попадает в аварии. Идея реформы в том, чтобы безаварийные водители не платили за «аварийных», как это было на этапе первоначального усредненного подхода. Скидки являются дополнительным экономическим стимулом к снижению аварийности на дорогах», — сказал президент РСА Игорь Юргенс.

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Комментарии

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ugor
ugor
15.02.2022 17:03
<p>Хочется верить в хорошее,но жизнь приподносит нам совсем другое!)</p>
1
alekseysmr
15.02.2022 20:49
<p>Без открытой публикации методик рачета тарифов можно хоть 80% скидки сделать и все равно будем в разы переплачивать.</p>
<p>Они нас за лопухов держат. Дешевые фокусы не работают</p>
0

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