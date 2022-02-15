Безаварийные водители получат по ОСАГО еще 8% скидки

С 1 апреля 2022 года будет пересчитан коэффициент бонус-малус (КБМ) в ОСАГО. Минимальный коэффициент станет меньше на 4 процентных пункта (0,46 против 0,5), скидка составит 54% вместо 50%. Об этом сообщили в Российском союзе автостраховщиков.



Таким образом, при прочих равных цена полиса ОСАГО для безаварийного водителя станет меньше на 8% по сравнению с нынешней минимальной ценой для него же. При этом максимальный коэффициент, который применяется к автовладельцам, наиболее часто становящимся виновниками ДТП, составит 3,92 (сейчас он равен 2,45).

КБМ автоматически обновляется для всех автомобилистов в зависимости от их аварийности раз в год 1 апреля.

«Уже больше трех лет — все то время, пока идет реформа ценообразования в ОСАГО, — средняя цена полиса обязательной «автогражданки» держится примерно на одном и том же уровне и составляет около 5,5 тысячи рублей. Это — следствие того факта, что у страховщиков появились инструменты для конкуренции за безаварийных водителей, и цена ОСАГО для них становится гораздо более выгодной, чем для тех, кто часто попадает в аварии. Идея реформы в том, чтобы безаварийные водители не платили за «аварийных», как это было на этапе первоначального усредненного подхода. Скидки являются дополнительным экономическим стимулом к снижению аварийности на дорогах», — сказал президент РСА Игорь Юргенс.