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Минфин отменил аукционы по ОФЗ 16 февраля

15.02.2022 16:18
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Время прочтения: 2 минуты
Автор
Ася Шалимова Банки.ру
Источник
Banki.ru

Минфин РФ в среду не будет проводить аукционы по размещению облигаций федерального займа. Соответствующая информация опубликована на сайте ведомства.

«Минфин России в связи с возросшей волатильностью на финансовых рынках информирует о непроведении 16 февраля 2022 года аукционов по размещению ОФЗ», — говорится в релизе.

Как поясняется, решение о непроведении аукционов принято «в целях содействия стабилизации рыночной ситуации».

Согласно информации на сайте Московской биржи, на 16:10 мск индекс Мосбиржи прибавляет 3,29% к уровню закрытия предыдущих торгов, индекс РТС — 5,39%, значения индикаторов составляют 3 595,88 и 1 502,95 пункта соответственно. Накануне основные фондовые торги закрылись в минусе на 1,84% по индексу Мосбиржи и на 2,99% по индексу РТС. Биржевые курсы доллара и евро по состоянию на 15:55 вторника теряют 1,54 и 1,4 рубля соответственно и составляют 75,23 и 85,32 рубля.

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