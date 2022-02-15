Минфин отменил аукционы по ОФЗ 16 февраля

Минфин РФ в среду не будет проводить аукционы по размещению облигаций федерального займа. Соответствующая информация опубликована на сайте ведомства.
«Минфин России в связи с возросшей волатильностью на финансовых рынках информирует о непроведении 16 февраля 2022 года аукционов по размещению ОФЗ», — говорится в релизе.
Как поясняется, решение о непроведении аукционов принято «в целях содействия стабилизации рыночной ситуации».
Согласно информации на сайте Московской биржи, на 16:10 мск индекс Мосбиржи прибавляет 3,29% к уровню закрытия предыдущих торгов, индекс РТС — 5,39%, значения индикаторов составляют 3 595,88 и 1 502,95 пункта соответственно. Накануне основные фондовые торги закрылись в минусе на 1,84% по индексу Мосбиржи и на 2,99% по индексу РТС. Биржевые курсы доллара и евро по состоянию на 15:55 вторника теряют 1,54 и 1,4 рубля соответственно и составляют 75,23 и 85,32 рубля.
Самые доходные облигации
|Название облигации, эмитент
|
Доходность
в год
|
Дата погашения
или оферты
|
Министерство финансов Оренбургской области
|
108.32%
|
24.02.2022
погашение
|
МСП БАНК
|
32.12%
|
16.02.2022
погашение
|
Онлайн Микрофинанс
|
21.35%
|
08.03.2022
погашение
|
АйДи Коллект
|
17.41%
|
16.02.2022
погашение
|
Онлайн Микрофинанс
|
15.62%
|
16.02.2022
погашение