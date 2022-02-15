​СДМ-Банк повысил ставки по вкладам

СДМ-Банк повысил ставки по основным вкладам для физических и юридических лиц, сообщили в кредитной организации. Теперь максимальная доходность составляет 9% годовых при размещении средств на год и 8,4% годовых — на полгода.



Так, ставка по депозиту «Будь спокоен» теперь варьируется от 7,9% до 9% годовых при неснижаемом остатке 100 тыс. рублей.

Максимальная ставка по вкладу «Денежное дерево» повышена до 8,7% годовых, по вкладу «Премьер» — 8,85% годовых.

Кроме того, банк увеличил доходность по вкладу «Накопительный счет», и теперь она варьируется от 6,15% до 8,7% годовых.

Ставки по депозиту для юридических лиц «Доход» находятся в диапазоне от 6,55% до 9% годовых, по депозиту «Инвестор» — от 7,75% до 8,45% годовых.