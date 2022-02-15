Банк России оценил перспективы роста ставок по вкладам

Российские банки в декабре и январе продолжили повышать депозитные ставки, при этом не полностью отыгрывая повышение ключевой ставки регулятором непосредственно в декабре. Динамика ставок на депозитном рынке в I квартале останется под влиянием повышения ключевой ставки, а в дальнейшем также будет зависеть от степени конкуренции между банками за вкладчиков. Об этом говорится в новом выпуске обзора Банка России «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки».



«Повышение ключевой ставки Банком России непосредственно в декабре, а также ожидания дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики способствовали некоторому ускорению трансмиссии денежно-кредитной политики на депозитный рынок по сравнению с предыдущими месяцами. При этом повышение ключевой ставки пока не в полном объеме транслировалось в ставки по депозитам, ограниченно способствуя росту привлекательности сбережений в условиях повышенных инфляционных ожиданий. Отставание роста ставок по депозитам населения от доходности облигаций и ставок по долгосрочным межбанковским кредитам поддерживало интерес банков к фондированию на рынке розничных депозитов и конкуренцию за вкладчиков», — отмечается комментарии.

Вместе с тем повышение ключевой ставки и жесткая риторика Банка России в декабре привели к ускорению роста депозитных ставок. В частности, рост ставок по долгосрочным депозитам продолжал опережать рост краткосрочных депозитных ставок, отражая стремление банков привлечь фондирование на большие сроки по не полностью повысившимся ставкам. Так, ставка по долгосрочным депозитам в декабре увеличилась на 94 базисных пункта, составив 7,44% годовых. Среднерыночная ставка по краткосрочным депозитам в декабре увеличилась на 45 б. п. до 5,05% годовых.

Согласно опережающим индикаторам, в январе рост депозитных ставок продолжался, хотя и меньшими темпами: индекс доходности депозитов FRG100 (средняя ставка 54 крупнейших «депозитных» банков по вкладам на один год на сумму от 100 тыс. рублей, по данным информационного агентства Frank RG) за месяц увеличился на 20 б. п.



«Депозитный рынок активизировался преимущественно в предновогодний период. В декабре банки наиболее активно повышали ставки и запускали новые виды вкладов. Динамика ставок на депозитном рынке в I квартале 2022 года останется под влиянием повышения ключевой ставки Банка России, учитывая догоняющий характер роста ставок по депозитам. В дальнейшем конъюнктура депозитного рынка будет зависеть от новых решений Банка России по ключевой ставке и степени конкуренции между банками за вкладчиков на отдельных сегментах рынка. Кроме того, изменение ставок на смежных сегментах финансового рынка может оказать дополнительное влияние на динамику депозитных ставок. Таким образом, присутствует потенциал для роста депозитных ставок, который может укрепить тенденцию к увеличению привлекательности депозитов», — прогнозирует ЦБ.

Что касается депозитных операций, то, по данным Центробанка, увеличение притока рублевых средств населения в банки в декабре 2021 года носило в том числе сезонный характер и было более значительным, чем годом ранее. В результате годовой прирост остатков на рублевых счетах и депозитах населения к концу декабря составил 6,8% против 6,3% месяцем ранее.

Как указывает ЦБ, рост депозитных ставок способствовал дальнейшему некоторому повышению привлекательности сбережений посредством срочных депозитов, позволяющих зафиксировать возросшие ставки. Вместе с тем, отмечается в обзоре, постепенному ускорению притока средств населения на депозиты также способствовало повышение номинальных доходов. Приток средств населения на текущие счета, характерный для конца года, в декабре 2021 года был слабее, чем в предыдущие годы. В то же время существенно увеличился приток средств на срочные депозиты. При этом вкладчики отдавали предпочтение депозитам сроком до трех лет. В сегменте вкладов на срок свыше трех лет продолжалось сокращение размещенных средств.



«В краткосрочной перспективе в условиях повышения ставок на депозитном рынке можно в целом ожидать дальнейшего притока средств населения в банки. Объем и распределение средств населения в банках будут зависеть от управления банками структурой пассивов, а также от привлекательности инструментов сбережений на финансовом рынке, включая облигации, и активности на ипотечном рынке для приобретения недвижимости в сберегательных целях», — ожидает регулятор.

В сегменте валютных депозитов в декабре и январе ставки находились вблизи исторических минимумов, оставаясь около нулевых значений. Таким образом, в декабре относительная привлекательность сбережений в национальной валюте сохранялась. Отток средств с валютных вкладов приостановился, однако околонулевые темпы месячного притока снизили годовой прирост (в декабре — 0,8%, в ноябре — 4,2%). Общий годовой прирост средств населения в банках в итоге вновь немного замедлился: до 5,5% в декабре против 5,8% в ноябре.