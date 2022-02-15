Банк России подвел итоги первых трех месяцев тестирования неквалифицированных инвесторов

Почти 67% инвесторов, проходивших тестирование перед сделками со сложными финансовыми инструментами, смогли верно ответить на все вопросы, причем 42,5% сдали тест с первого раза. Некоторым потребовалось четыре и более попыток (7,8%). Значительная часть тех, кто не смог пройти тест с первой или повторных попыток, передумали совершать сделку. Это следует из мониторинга, проведенного Национальной ассоциацией участников фондового рынка и саморегулируемой организацией «Национальная финансовая ассоциация» по заказу Банка России.

Как уточняется, мониторинг основан на данных за октябрь — декабрь 2021 года, предоставленных 24 крупнейшими брокерами, на обслуживании которых к концу года было 19,7 млн клиентов. За три месяца тестирование попытались пройти 2,8 млн человек.

Обязательное тестирование неквалифицированных инвесторов началось 1 октября. Оно призвано помочь людям оценить свои знания и принимаемые на себя риски. В случае отрицательного результата инвестор может пройти тестирование еще раз: количество попыток неограниченно. Кроме того, даже не сумев сдать тест, он может совершить желаемую сделку на ограниченную сумму, если брокер предлагает воспользоваться правом «последнего слова». Так поступили немногим более 20 тыс. человек.

Чаще всего инвесторы проходили тестирование перед покупкой российских акций, не включенных в котировальные списки (18,7% от общего числа тех, кто сдавал тест), а также иностранных акций, не включенных в ведущие мировые индексы (18,2%). Далее с большим отрывом следовали покупки российских облигаций с низким кредитным рейтингом или без него (9,96%) и сделки с другими инструментами. В частности, тестирование для покупки облигаций со структурным доходом и структурных облигаций проходили 5,9% и 6,8% инвесторов соответственно.

Регулятор замечает, что схожие результаты показал первый замер, проведенный по итогам октября 2021 года.