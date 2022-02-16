СМИ узнали детали концепции единого налогового вычета для долгосрочных накопительных продуктов

Минфин и ЦБ направили в правительство концепцию единого налогового вычета для долгосрочных накопительных продуктов, пишет «Коммерсант». Она предполагает ведение почти всеми финансовыми организациями счетов граждан, с которых инвесторы смогут вкладывать средства в различные продукты: брокерские, доверительного управления, страховые и пенсионные.

По словам заместителя министра финансов Алексея Моисеева, рассматривается «единый налоговый вычет», который должен «унифицированно давать гражданину возможность инвестировать во все эти продукты». Два источника, знакомые с деталями проекта, рассказали, что речь идет об исполнении поручения президента РФ о стимулировании долгосрочных сбережений граждан и развитии концепции ИИС третьего типа. В частности, предполагается, что единый налоговый вычет коснется лишь до 6% от дохода гражданина за год, которые он направит на инвестирование. Однако, как уточняют собеседники, сумма не должна превышать 400 тыс. рублей, с которых и можно вернуть НДФЛ.

Вычет будет производиться со средств, направленных на особый аналитический счет, роль которого в настоящее время выполняет ИИС. Однако если сейчас такие счета открывают только брокеры (в том числе банки) и управляющие компании, то в предложениях Минфина предполагается дать такую возможность почти всем финорганизациям.

С этого счета гражданин сможет вкладывать средства в любые долгосрочные продукты, в том числе комбинируя их: покупка ценных бумаг при самостоятельном инвестировании, передача средств в доверительное управление, покупка полисов инвестиционного страхования жизни или продуктов негосударственного пенсионного обеспечения (НПО). Пока параметры долгосрочных продуктов не определены. Но, поясняют собеседники, предложенная концепция будет сочетаться со стандартной схемой НПО (в нее также хотят дать возможность конвертировать пенсионные накопления граждан), взносы в которую планируется софинансировать. То есть в дополнение к налоговому вычету можно будет получить и финансовую «добавку» от государства.

Однако введение единого налогового вычета для долгосрочных продуктов приведет к отмене ИИС первого типа, предполагающего налоговый вычет с суммы до 400 тыс. рублей, внесенных за год. «Любое внедрение новых продуктов под видом ИИС, с нашей точки зрения, должно сопровождаться отменой ИИС-1», — подчеркнул Моисеев. Ранее предполагалось, что судьба ИИС-1 будет решена при достижении количества ИИС 6 млн штук. По данным Московской биржи, к концу января 2022 года было открыто около 5 млн ИИС, их число выросло за год почти на 1,5 млн штук.

Однако нововведение может сократить количество частных инвесторов на фондовом рынке. «Общий налоговый вычет предполагается для инвестиционных, пенсионных и страховых инструментов от десяти лет», — отметил президент НАУФОР Алексей Тимофеев. По его мнению, отказ от ИИС-1, который выступает налоговым аргументом для наиболее мелких инвесторов, выбирающих между инвестициями и депозитом, приведет к тому, что они выберут депозит.

«Во многих юрисдикциях одновременно существуют механизмы налогового стимулирования как среднесрочных инвестиций граждан, на что нацелены ИИС первого и второго типов, так и инвестиций, направленных на накопления к пенсионному возрасту», — отметил заместитель гендиректора «Открытие Инвестиции» Андрей Салащенко. По его словам, с учетом достаточно небольшого по меркам финансового рынка срока, прошедшего с момента появления ИИС (запущен с 2015 года), в России «может быть место как для среднесрочных механизмов налогового стимулирования, так и для долгосрочных — в виде представленной концепции».