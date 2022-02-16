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​Средний срок ипотеки в России достиг 20 лет

16.02.2022 21:07
1 359
1 Время прочтения: 1 минута
Автор
Екатерина Савельева Банки.ру
Источник
Banki.ru

Средний срок, на который россияне берут ипотечные кредиты, в январе 2022 года впервые в истории достиг отметки в 20 лет. Это следует из данных сервиса «Кредистория» (Объединенное кредитное бюро), располагающего информацией о примерно 97% банковских заемщиков.

Так, еще по итогам декабря 2021 года средний срок ипотечных кредитов составлял 238 месяцев (19 лет и десять месяцев), а уже по итогам января он вырос до 242 месяцев (20 лет и два месяца). Год назад, в январе 2021 года, россияне в среднем брали ипотечные кредиты на 208 месяцев (17 лет и четыре месяца).

Одновременно с этим вырос и средний размер кредита на покупку недвижимости. В январе прошлого года он составлял 2,73 млн рублей, а к декабрю достиг отметки 3,27 млн рублей. В январе он вырос еще на 140 тыс. рублей и составил уже 3,41 млн рублей.

«Еще в 2019 году ипотечные кредиты брали в среднем на 15 лет. С прошлого года из-за небывалого роста цен на недвижимость значительно вырос средний размер кредита. С недавних пор начали также расти процентные ставки. Зарплаты при этом даже в номинальном выражении выросли незначительно, поэтому для сохранения размера ежемесячного платежа на приемлемом уровне заемщикам пришлось увеличить срок кредитования до 20 лет», — сказал генеральный директор ОКБ («Кредистории») Артур Александрович.

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Ставка: от 5.5%
Платеж: 9 059 ₽
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Комментарии

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47439
16.02.2022 23:12
<p>по сравнению с увеличением пенсионного возраста по сравнению "с возрастом дожития" 25% то ничего страшного, нормальная статистика (</p>
0

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