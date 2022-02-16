Дума приняла закон об обращении в доход государства незаконных денег чиновников

Государственная дума приняла в третьем чтении законодательные изменения с целью совершенствования механизмов борьбы с коррупцией. Поправки вносятся в законы «О банках и банковской деятельности» и «О противодействии коррупции», указано в сообщении нижней палаты российского парламента.

«Принятый сегодня закон предоставляет возможность обращать в доход государства средства со счетов чиновников, сотрудников госкорпораций и иных структур, на которых распространяются требования антикоррупционного законодательства, а также их супругов и несовершеннолетних детей, если законность происхождения этих средств невозможно подтвердить. Речь идет о суммах свыше 10 тысяч рублей», — пояснил суть новаций председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Как уточнялось ранее, будут рассматриваться ситуации, когда сумма поступлений на счета превышает официальный доход чиновника за последние три года.

Парламентарий напомнил, что «действующее законодательство уже предусматривает возможность обращения в доход государства незаконно нажитого имущества коррупционеров — земельных участков, недвижимости, автомобилей и ценных бумаг, но нормы о возможности изъятия денежных средств со счетов в законе прописано не было».

«Теперь мы этот правовой пробел устраняем», — отметил Пискарев.

Запрашивать необходимые документы для проверки счетов чиновника в кредитных и иных организациях и по результатам проверки обращаться в суд для изъятия средств будут генеральный прокурор РФ или подчиненные ему прокуроры.



«Мы последовательно совершенствуем антикоррупционное законодательство, чтобы не оставить взяточникам ни малейшего шанса уйти от ответственности или скрыть незаконно нажитое», — подчеркнул депутат.