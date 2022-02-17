Все новости

Покупки в Google Play теперь можно оплачивать c помощью «ЮMoney»

17.02.2022 11:08
1 037
Время прочтения: 1 минута
Автор
Ася Шалимова Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
ЮMoney

В Google Play стала доступна оплата с помощью электронного кошелька «ЮMoney». Об этом сообщили Банки.ру в «ЮMoney», уточнив, что платить таким способом можно как в приложении, так и на сайте.

«Когда пользователь добавляет новый способ оплаты в Google Play, он автоматически перенаправляется в приложение «ЮMoney», чтобы подтвердить выбранный метод, — разъясняют в компании. — После этого «ЮMoney» будет всегда отображаться на странице выбора оплаты, пользователь может сделать этот способ платежа основным».

За покупки в Google Play будет начисляться до 5% кэшбэка баллами. Кошелек не придется перепривязывать, поскольку у него, в отличие от карт, не ограничен срок действия, подчеркивают в «ЮMoney».

Оплачивать в Google Play подписки, приложения и встроенные в них покупки сегодня также можно с помощью банковских карт, со счета телефона, подарочными картами, с использованием PayPal или кошелька QIWI, напомнил руководитель стратегических партнерств в EMEA сервиса Google Payments Дмитрий Стиран.

«ЮMoney» входит в экосистему «Сбера». Сегодня в «ЮMoney» зарегистрировано более 60 млн кошельков, указано в справке о финтех-компании.

Эксклюзивное видео

Какие налоги платит инвестор? FinTok
Какие налоги платит инвестор? FinTok
21.01.2022
Депозитарий — основная страховка инвестора. FinTok
Депозитарий — основная страховка инвестора. FinTok
14.01.2022
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
24.12.2021

Материалы по теме

​Банк «Венец» подключил сервис оплаты товаров и услуг через СБП
ЦБ хочет иметь право возбуждать административные дела, если банки будут владеть криптовалютой
СМИ: Центробанк подготовил законопроект о запрете выпуска и обращения частной цифровой валюты
«ВымпелКом» задумался о введении роумингового сервиса