Покупки в Google Play теперь можно оплачивать c помощью «ЮMoney»

В Google Play стала доступна оплата с помощью электронного кошелька «ЮMoney». Об этом сообщили Банки.ру в «ЮMoney», уточнив, что платить таким способом можно как в приложении, так и на сайте.

«Когда пользователь добавляет новый способ оплаты в Google Play, он автоматически перенаправляется в приложение «ЮMoney», чтобы подтвердить выбранный метод, — разъясняют в компании. — После этого «ЮMoney» будет всегда отображаться на странице выбора оплаты, пользователь может сделать этот способ платежа основным».

За покупки в Google Play будет начисляться до 5% кэшбэка баллами. Кошелек не придется перепривязывать, поскольку у него, в отличие от карт, не ограничен срок действия, подчеркивают в «ЮMoney».

Оплачивать в Google Play подписки, приложения и встроенные в них покупки сегодня также можно с помощью банковских карт, со счета телефона, подарочными картами, с использованием PayPal или кошелька QIWI, напомнил руководитель стратегических партнерств в EMEA сервиса Google Payments Дмитрий Стиран.



«ЮMoney» входит в экосистему «Сбера». Сегодня в «ЮMoney» зарегистрировано более 60 млн кошельков, указано в справке о финтех-компании.