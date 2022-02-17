Думский комитет по финрынку рассмотрит трех кандидатов в члены совета директоров ЦБ

Комитет Госдумы по финансовому рынку на заседании 22 февраля рассмотрит вопрос о включении в совет директоров Банка России заместителей председателей ЦБ Юрия Исаева, Филиппа Габунии и Алексея Заботкина. Об этом заявил на заседании комитета его председатель Анатолий Аксаков, передает ТАСС.

«22 февраля проведем очное заседание, вопрос — три кандидата в члены совета директоров ЦБ», — сказал Аксаков.

В совет директоров Центробанка входят сейчас 14 человек, в то том числе председатель Банка России. Члены совета директоров назначаются Госдумой сроком на пять лет по представлению председателя ЦБ, согласованному с президентом РФ.



В настоящее время Исаев, Габуния и Заботкин не входят в совет директоров регулятора.