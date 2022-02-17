ЦБ: данные финпотоков указывают на рост экономической активности в начале 2022 года

Динамика отраслевых финансовых потоков указывает на дальнейшее усиление экономической активности в большинстве отраслей в начале 2022 года, несмотря на ухудшение эпидемической ситуации в стране и мире. Об этом говорится в очередном выпуске «Мониторинга отраслевых финансовых потоков» Банка России.

Так, объем входящих платежей, проведенных через платежную систему Банка России, за январь 2022 года вырос на 4,4% по сравнению со средним уровнем IV квартала. Без учета добычи, нефтепродуктов и государственного управления объем платежей оказался выше на 7,2%.

«Наиболее сильный рост среди укрупненных групп наблюдался в отраслях, ориентированных на потребительский спрос. Объем входящих платежей превысил средний уровень в предыдущем квартале на 6,5%. Сохраняется восходящий тренд в динамике номинальных платежей в розничной торговле. Он поддерживается не только ценовым фактором, но и продолжающимся уверенным ростом потребительской активности в условиях ускоренного роста реальных доходов, розничного кредитования, а также невысокой склонности домашних хозяйств к сбережению», — отмечается в комментарии регулятора.

В отраслях, ориентированных на экспорт, объем входящих платежей практически не изменился по сравнению со средним уровнем IV квартала 2021 года (+0,1%). Как поясняет регулятор, это стало результатом разнонаправленной динамики входящих в эту группу отраслей. С одной стороны, объем поступлений в крупнейшей отрасли добычи сырой нефти и газа резко снизился после сильного роста во втором полугодии 2021 года, частично отражая снижение экспорта газа в начале года. С другой стороны, значительное увеличение входящих финансовых потоков наблюдалось в металлургии и добыче угля.

В отраслях, ориентированных на инвестиционный спрос, объем входящих финансовых потоков вырос в январе на 2%, несмотря на высокую базу предыдущего квартала, когда наблюдалось существенное оживление в динамике номинальных платежей в данной группе отраслей. Заметный положительный вклад в рост финансовых потоков, как и в предыдущие месяцы, внесло строительство инженерных сооружений, уточняется в обзоре.

В отраслях, ориентированных на промежуточное потребление, объем входящих платежей вырос на 4,1% относительно среднего уровня в предыдущем квартале. Основными драйверами выступили металлургия, финансовые услуги, обеспечение электроэнергией.