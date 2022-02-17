Все новости

Страховку вкладчикам Консервативного Коммерческого Банка будет выплачивать «Сбер»

17.02.2022 17:49
1 055
Время прочтения: 1 минута
Автор
Екатерина Савельева Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
СберБанк Консервативный Коммерческий Банк

Победителем конкурса Агентства по страхованию вкладов по отбору банков-агентов для выплаты страхового возмещения вкладчикам Консервативного Коммерческого Банка, в отношении которого 11 февраля 2022 года наступил страховой случай в связи с отзывом лицензии, стал СберБанк. Об этом в четверг сообщает АСВ.

Расчеты с вкладчиками Консервативного Коммерческого Банка будут производиться с 21 февраля. СберБанк будет осуществлять выплаты в течение как минимум года. Официальное сообщение с детальной информацией о месте, времени, форме и порядке приема заявлений будет размещено 18 февраля на сайте агентства и 23 февраля в газете «Аргументы и факты — Астрахань».

Вкладчики Консервативного Коммерческого Банка, которые одновременно являются клиентами «Сбера», смогут обратиться за выплатой возмещения дистанционно через сервис «Сбербанк Онлайн» без посещения офиса банка-агента.

По оценкам агентства, 98% вкладчиков Консервативного Коммерческого Банка получат возможность возместить свои вклады полностью за счет выплаты страхового возмещения из Фонда обязательного страхования вкладов.

Напомним, размер возмещения вкладчику определяется исходя из суммы всех его вкладов в банке, но не может превышать максимальный размер (лимит) страхового возмещения. Этот размер установлен федеральным законом для соответствующего вида вкладов (1,4 млн рублей, в ряде случаев — 10 млн). Вклады в иностранной валюте включаются в расчет возмещения по курсу, установленному Банком России на день наступления страхового случая.

Горячая линия

Логотип "СберБанка" Мария Александрова

Мария Александрова

Эксперт службы заботы о клиентах
Задать вопрос

Эксклюзивное видео

Какие налоги платит инвестор? FinTok
Какие налоги платит инвестор? FinTok
21.01.2022
Депозитарий — основная страховка инвестора. FinTok
Депозитарий — основная страховка инвестора. FinTok
14.01.2022
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
24.12.2021

Материалы по теме

​Банк «Венец» подключил сервис оплаты товаров и услуг через СБП
ЦБ привлек к административной ответственности «Росгосстрах» и его главу, ВСК, Альфа-Банк и «Открытие»
АКРА присвоило Ури Банку рейтинг «ААА(RU)»
Опрос: россияне оценили уровень стресса на работе на шесть из десяти баллов