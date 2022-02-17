Страховку вкладчикам Консервативного Коммерческого Банка будет выплачивать «Сбер»

Победителем конкурса Агентства по страхованию вкладов по отбору банков-агентов для выплаты страхового возмещения вкладчикам Консервативного Коммерческого Банка, в отношении которого 11 февраля 2022 года наступил страховой случай в связи с отзывом лицензии, стал СберБанк. Об этом в четверг сообщает АСВ.

Расчеты с вкладчиками Консервативного Коммерческого Банка будут производиться с 21 февраля. СберБанк будет осуществлять выплаты в течение как минимум года. Официальное сообщение с детальной информацией о месте, времени, форме и порядке приема заявлений будет размещено 18 февраля на сайте агентства и 23 февраля в газете «Аргументы и факты — Астрахань».

Вкладчики Консервативного Коммерческого Банка, которые одновременно являются клиентами «Сбера», смогут обратиться за выплатой возмещения дистанционно через сервис «Сбербанк Онлайн» без посещения офиса банка-агента.

По оценкам агентства, 98% вкладчиков Консервативного Коммерческого Банка получат возможность возместить свои вклады полностью за счет выплаты страхового возмещения из Фонда обязательного страхования вкладов.

Напомним, размер возмещения вкладчику определяется исходя из суммы всех его вкладов в банке, но не может превышать максимальный размер (лимит) страхового возмещения. Этот размер установлен федеральным законом для соответствующего вида вкладов (1,4 млн рублей, в ряде случаев — 10 млн). Вклады в иностранной валюте включаются в расчет возмещения по курсу, установленному Банком России на день наступления страхового случая.

