В Минфине сообщили о снятии оснований для включения России в серый налоговый список

С учетом реализованных изменений в налоговом режиме специальных административных районов (САР) у Евросоюза больше нет оснований для внесения России в серый список налоговых юрисдикций, пишет РБК со ссылкой на заявление статс-секретаря — замминистра финансов Алексея Сазанова. В Евросоюзе подтвердили, что работают над вопросом исключения России из чернового варианта серого списка.

16 февраля Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект о правилах и условиях приобретения российской организацией статуса международной холдинговой компании — резидента САР (до этого такой статус могли приобрести только иностранные юрлица). Нормы были включены депутатскими поправками в правительственный законопроект об автоматизированной упрощенной системе налогообложения.

Скорость внесения изменений была обусловлена тем, что утверждение Евросоюзом обновленного списка стран, в отношении которых выявлено несоответствие стандартам корпоративного налогообложения, планируется уже в конце февраля — начале марта 2022 года, пояснил Сазанов. Без корректировок режима САР страны Евросоюза могли бы получить право применять к России защитные меры административного и правового характера.

«По результатам консультаций с ЕС российской стороной были подготовлены изменения в налоговом режиме САР, чтобы привести его в соответствие требованиям ЕС к добросовестным налоговым практикам», — сказал Сазанов.

Совет Евросоюза два раза в год обновляет черный и серый списки юрисдикций с точки зрения налоговых режимов. Серый список включает те страны, которые взяли на себя существенные обязательства по реформированию налоговых политик, но остаются под наблюдением ЕС в процессе выполнения этих обязательств (сейчас там 15 юрисдикций, включая Катар, Гонконг, Турцию, Малайзию, Уругвай). Как только юрисдикция выполнила все обязательства по совершенствованию налогового режима, она исключается из серого списка. Эти перечни юрисдикций составляются по рекомендации Группы соответствия налогового законодательства стандартам ЕС, которая вела с Россией переговоры и отметила «очень конструктивное сотрудничество с Россией по налоговым вопросам».

Представители Евросоюза готовились включить Россию в серый налоговый список, так как, по их мнению, спецрайоны создавали нечестную налоговую конкуренцию. После этого российский Минфин вступил с европейскими органами в переговоры и сообщил о двух требованиях с их стороны: сделать режим доступным для российских организаций и обязать компании создавать реальные офисы при переезде.

Принятые поправки удовлетворяют обоим требованиям, писал РБК. Российские компании получили право осуществить переезд в САР на нескольких условиях: компания создана до 1 января 2018 года, местом ее нахождения являются остров Русский (Приморский край) или остров Октябрьский (Калининградская область), а правительство региона изначального базирования не возражает против перерегистрации. Изменились и общие требования для применения режима САР: резидентам необходимо вложить не менее 300 млн рублей в создание инфраструктуры в районе регистрации (ранее сумма инвестиций составляла 50 млн рублей), создать офис на территории САР площадью не менее 50 кв. метров и оформить в штат 15 сотрудников. При этом фактическое управление должно осуществляться на территории России, а доля доходов от пассивной деятельности должна быть более 90%. Для использования преференций любым новым и существующим компаниям в САР будет необходимо подтвердить реализацию в спецрайонах экономической деятельности.