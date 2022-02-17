Fitch Ratings указало на возросший риск введения жестких санкций в отношении России

В последнее время в отношении России заметно возрос риск введения жестких санкций, которые могут оказать давление на суверенные и банковские рейтинги, говорится в новом обзоре международного рейтингового агентства Fitch Ratings.

«Рейтинг России «BBB» со «стабильным» прогнозом уже ограничен существующими санкциями и перспективой новых ограничительных мер, которые еще сильнее затруднят доступ страны к международному финансированию и скажутся на темпах экономического роста. Из-за этих факторов суверенный рейтинг РФ находится на одну ступень ниже уровня, предусмотренного рейтинговой моделью», — отмечается в релизе.

Базовый сценарий Fitch по-прежнему предполагает, что полномасштабного конфликта с Украиной удастся избежать и что новые санкции, которые могут включать ограничения в отношении вторичного рынка госдолга РФ со стороны США, будут недостаточно жесткими, чтобы привести к негативным рейтинговым действиям.



Однако, замечают аналитики, повышенные риски, связанные с предполагаемым вторжением на Украину, подчеркивают потенциал мер с более значительным влиянием на суверенную кредитоспособность, таких как запрет банкам и корпорациям совершать операции в долларах или ограничение доступа к международной системе платежей, широкомасштабные санкции в отношении энергетического сектора.



Как полагает агентство, наибольшее влияние на кредитоспособность банковского сектора окажут санкции в отношении крупных государственных банков. Такие меры ухудшат их способность осуществлять платежи в иностранной валюте. Это возможно в случае запрета на операции в долларах США, если активы банков в иностранной валюте будут заморожены или они будут отключены от системы SWIFT. Влияние на рейтинг будет зависеть от их формулировки, особенно от того, насколько платежи кредиторам могут быть осуществлены через альтернативные платежные системы, другие российские банки или в других валютах.



В целом, заключают аналитики, рейтингуемые российские компании хорошо подготовлены к санкциям.